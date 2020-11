Il rapporto è corredato da venti "casi di studio". Dietro questa astratta espressione si celano tuttavia volti di singoli perseguitati, di gruppi o di intere comunità oppresse in particolare in Nigeria, in Pakistan, in Eritrea e in Cina.

In Iran informazioni non confermate di un incremento dei convertiti al cristianesimo sono state addotte come causa dei nuovi provvedimenti restrittivi del regime islamico ai danni dei fedeli.

Esiste un problema simile in Egitto , dove giovani donne cristiane copte vengono rapite e costrette a sposare i loro rapitori non cristiani. Secondo alcune fonti almeno due o tre ragazze scompaiono ogni giorno a Giza, per cui il numero di casi portati all'attenzione pubblica risulta significativamente inferiore a quello effettivo dei rapimenti.

Se alcuni casi sono da anni in primo piano sulla stampa internazionale, come il rapimento di padre Paolo Dall'Oglio, nel 2013, o la detenzione per dieci anni della cristiana pakistana Asia Bibi, che firma la prefazione al rapporto di Acs, ci sono ogni giorno storie meno note, da quelle delle spose-bambine in Pakistan, rapite e convertite forzosamente ai ripetuti rapimenti dei sacerdoti in alcune zone dell'Africa.

L'APPELLO Nell'ambito della Campagna Libera i Tuoi Prigionieri, Rebecca Sharibu ha esortato i politici britannici a intervenire sul caso: «Mi rivolgo ancora una volta al Governo britannico, come ho fatto in precedenza quando mia figlia, dopo due anni di prigionia, ha compiuto 17 anni. Per favore, aiutateci: fate che venga liberata. Grazie».

Nell'ottobre 2018 è stata fatta richiesta di riscatto – con minaccia di ucciderla qualora non fosse stata soddisfatta – appena due mesi dopo la diffusione di una registrazione audio in cui Leah Sharibu implorava di essere liberata. Il Governo federale era pronto a pagare il riscatto ma Boko Haram ha ritirato l'offerta nel momento in cui sono iniziate le trattative per la consegna del denaro.

La madre di Leah Sharibu , Rebecca Sharibu, non ha trovato la figlia tra le ragazze liberate e due di loro, sue amiche, le hanno raccontato: «Boko Haram aveva chiesto a Leah di accettare l'Islam e lei aveva rifiutato. Così hanno detto che non sarebbe venuta con noi e doveva invece sedersi con altre tre ragazze che avevano lì con loro. L’abbiamo scongiurata di limitarsi a recitare la dichiarazione islamica e indossare l'hijab per poter entrare con noi nel veicolo, ma lei ha risposto che quella non era la sua fede: perché avrebbe dovuto attestare il falso? Se vorranno ucciderla, potranno farlo, ma lei non dirà mai di essere musulmana».

Oggi, a 93 anni, il Patriarca Antonios è «tenuto in isolamento e non sono permesse visite neppure da parte dei familiari». Vive in un edificio della chiesa ma, a quanto si dice, gli viene negata l'assistenza medica nonostante soffra di “grave diabete” e di “ipertensione”.

Il 27 maggio 2007 il governo eritreo ha insediato il Vescovo Dioscoros di Mendefera a capo della Chiesa. Alle 5 del mattino del giorno seguente, il 28 maggio 2007, le autorità «hanno allontanato con la forza il Patriarca Antonios dalla sua abitazione confinandolo in un luogo segreto». Non gli sono state mosse accuse ufficiali e non è stata formalmente pronunciata alcuna sentenza contro di lui.

PAKISTAN Maira Shahbaz aveva solo 14 anni quando è stata rapita sotto la minaccia delle armi, filmata mentre veniva stuprata, costretta a rinunciare alla sua fede cristiana e a contrarre un matrimonio fittizio. Dopo essere scappata dalla prigionia, si è nascosta per le minacce di morte.



Aiuto alla Chiesa che soffre





Alle due del pomeriggio del 28 aprile 2020, Maira Shahbaz stava camminando nei pressi di casa, nella città di Madina vicina a Faisalabad, in Pakistan, quando un’automobile le si è accostata. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso tre uomini armati mentre spingevano Maira nel veicolo. Due cristiani, Parvaiz e Younas Masih, hanno tentato di intervenire, ma i rapitori «li hanno

minacciati con le armi». Dopodiché, sparando in aria, sono fuggiti portando via Maira. Tutto questo è accaduto durante il lockdown per il COVID-19.

Al Tribunale di Faisalabad, il 5 maggio 2020, il suo rapitore Nakash – sposato con due figli – ha prodotto un certificato attestante il matrimonio con Maira nell’ottobre 2019. Anche se l’avvocato della famiglia, Khalil Tahir Sandhu, ha esibito un certificato di nascita per dimostrare che Maira aveva 14 anni al momento del rapimento, Nakash ha asserito che Maira ne aveva 19. La Corte si è pronunciata a favore di Nakash, il che ha portato la madre di Maira, Nighat, al ricovero d'urgenza in ospedale per un attacco cardiaco.

Nighat più tardi ha detto ad ACS: «Chiedo che mia figlia ci sia restituita. Sono terrorizzata al pensiero di non rivederla mai più».



LA LOTTA PER OTTENERE GIUSTIZIA

Il 23 luglio il Tribunale del distretto di Faisalabad, in base alle prove del registro nazionale delle nascite, ha deliberato che Maira fosse condotta in un rifugio.

Nonostante le nuove prove attestassero la minore età di Maira e una dichiarazione dell'imam annullasse il matrimonio da lui stesso presumibilmente celebrato, il 4 agosto 2020, l’Alta Corte di Lahore si è nuovamente pronunciata a favore di di Nakash.

Il 18 agosto Maira, dopo una drammatica fuga notturna dalla casa di Nakash, ha riferito alla polizia che egli l'aveva drogata, costretta ad abbandonare il cristianesimo, violentata ripetutamente e filmata al fine di ricattarla.



L’avvocato della famiglia ha chiesto l’arresto di Nakash con l’accusa di pedofilia, oltre all’annullamento del matrimonio e della conversione religiosa di Maira. Nakash ha contro-denunciato la famiglia di Maira, accusandola a sua volta di averla rapita.

A seguito di una petizione del 28 agosto presso il Rawalpindi Bench dell'Alta Corte di Lahore, la polizia è stata incaricata di provvedere alla sicurezza di Maira e di indagare sul video utilizzato per ricattarla.

Maira ha affermato che Nakash aveva minacciato di uccidere lei e la sua famiglia. Al momento della stesura di questo Rapporto si stanno nascondendo, temendo per la loro vita.



L'APPELLO

Khalil Tahir Sandhu, che ha rappresentato in tribunale la famiglia di Maira, ha denunciato Nakash e i suoi complici affermando: «Ciò che il signor Nakash e i suoi complici hanno fatto è chiaramente contrario alla legge. Hanno attuato un rapimento sotto la minaccia delle armi e organizzato il matrimonio di una minore, senza chiedere alcun permesso né alla madre né alla prima moglie e producendo davanti alla Corte un certificato di matrimonio che si sapeva essere falso. Le persone che fanno questo genere di

cose a una bambina come Maira ci trattano non come esseri umani, ma come animali»