Massiccio attacco russo in Ucraina, allerta in Polonia e Romania

Un massiccio attacco notturno con droni russi ha ucciso e ferito decine di persone nell’ Ucraina orientale. Secondo il presidente Zelensky, sono morte 9 persone, oltre ad aver danneggiato oltre 10 condomini, una scuola, un supermercato e una sottostazione di ambulanze. Tra i feriti ci sono anche due bambini di nove e 13 anni. Questa mattina, l'intera Ucraina è in stato di allerta aerea. Le autorità di diverse città della zona occidentale hanno diramato avvisi ai propri residenti. il sindaco di Leopoli Andriy Sadovy su Telegram ha segnalato: «Il nemico sta attaccando l'Ucraina occidentale con i droni. Non ignorate l'allarme! Rimanete nei rifugi». Aggiungendo: «Vi preghiamo di non pubblicare foto, video o indirizzi. Mantenete il silenzio informativo«. Da Kiev il ministero dell'Energia ha affermato che gli attacchi russi hanno provocato interruzioni di corrente di emergenza in diverse regioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è impegnato in un tour diplomatico in Europa per cercare di ottenere sostegno al suo esercito e protezione alle infrastrutture energetiche del Paese che si accinge ad affrontare un altro duro inverno. Oggi sarà in Turchia. Le truppe ucraine, esauste e in inferiorità numerica, stanno lottando per respingere l'esercito russo che avanza sul Est, dove ieri ha conquistato altri due villaggi. L'allarme ha coinvolto anche la Romania, che ha fatto decollare i propri jet, e la Polonia, che ha chiuso temporaneamente due aeroporti.

Secondo il sito web statunitense Axios, l'amministrazione Usa guidata da Donald Trump avrebbe collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un piano i 28 punti, sul modello del cessate il fuoco a Gaza, per porre fine alla guerra tra Mosca e Kiev.