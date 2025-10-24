Lotta alla polio: solo 36 i casi segnalati quest'anno

Si celebra oggi il World Polio Day, la Giornata mondiale della poliomielite. "Quando abbiamo lanciato la 'Global Polio Eradication Initiative', nel 1988, più di 350mila bambini rimanevano paralizzati dalla poliomielite ogni anno. Oggi quel numero è diminuito di oltre il 99%: solo 36 casi di poliovirus selvaggio sono stati segnalati finora quest'anno". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Ma non abbiamo finito", precisa, perché "finché la poliomielite esisterà da qualche parte sarà una minaccia ovunque. Decenni fa il mondo ha superato le barriere geopolitiche e geografiche per porre fine alla malattia vaiolo. Facciamo lo stesso per la poliomielite.

Finiamo il lavoro", esorta il numero uno dell'Organizzazione mondiale della sanità. La poliomielite colpisce principalmente i bambini di età inferiore ai 5 anni. Un'infezione su 200 porta a paralisi irreversibile. Tra i paralizzati, il 5-10% muore per l'immobilizzazione dei muscoli respiratori. Dai 125 Paesi in cui era presente, oggi il poliovirus selvaggio è registrato solo in due Paesi. Avverte l'Oms: "Finché un solo bambino rimane infetto, i bambini di tutti i Paesi sono a rischio di contrarre la poliomielite. La mancata eradicazione da queste ultime roccaforti potrebbe portare a una recrudescenza globale della malattia".