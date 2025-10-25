L'esilio a cinque stelle dei militanti palestinesi

Centocinquantaquattro militanti palestinesi rilasciati da Israele, in base all'accordo di cessate il fuoco di Gaza, soggiornano al Renaissance Cairo Mirage City, hotel a cinque stelle della capitale egiziana a meno di un'ora dalle Piramidi. Sono parte dei circa 250 prigionieri condannati all'ergastolo liberati nell'ambito del piano di pace ma considerati talmente pericolosi da essere espulsi da Gaza e Cisgiordania.

L'ha scoperto il quotidiano britannico Daily Mail grazie ad alcuni giornalisti in incognita che hanno prenotato camere nell'hotel. Il quotidiano pubblica pure foto degli ex detenuti e descrive il loro soggiorno di lusso nel resort, dotato di spa, piscina e palestra. A circolare tra ignari ospiti dell'albergo di lusso ci sono personaggi del calibro di Mahmoud Issa, 57 anni, fondatore dell'Unità Speciale 101 delle Brigate Izz a-Din al-Qassam, l'unità delle forze speciali di Hamas specializzata in rapimenti. La sua incarcerazione era stato motivo di particolare protesta per il capo di Hamas, e mente del 7 ottobre, Yahya Sinwar.

O il membro dell'Isis Izz a-Din al-Hamamrah, 47 anni, che reclutava attentatori suicidi e pianificava dirottamenti. Non è chiaro chi abbia pagato il soggiorno al Mirage City Hotel ma il costo del soggiorno, che viaggia sui 200 euro a notte a camera, porterebbe il conto giornaliero sopra i 30.000 euro. Un costo, ipotizza il Daily Mail, che solo la Turchia e il Qatar potrebbero sostenere. La catena Marriot, a cui l'hotel appartiene, non ha commentato, ma alcuni degli ex detenuti potrebbero dopo il soggiorno al Cairo essere trasferiti proprio in Qatar e Turchia, o in Tunisia. La notizia del soggiorno ha conquistato ampio spazio su media israeliani. Israele si era a lungo opposto al rilascio degli ergastolani ma alla fine aveva acconsentito per garantire il ritorno degli ultimi 20 ostaggi detenuti ancora a Gaza.