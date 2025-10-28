La destra preme su Gaza: violata la tregua, distruggiamo Hamas

Sale la pressione dei ministri di estrema destra sul premier Benjamin Netanyahu al quale chiedono un intervento forte per garantire la distruzione di Hamas. Gli appelli del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e delle Finanze Bezalel Smotrich arrivano dopo che il gruppo terroristico sembra aver consegnato ieri sera ulteriori resti di un ostaggio in realtà precedentemente restituito, anziché il corpo di un altro dei 13 prigionieri ancora a Gaza. In giornata dovrebbe tenersi una riunione di emergenza convocata da Netanyahu per valutare le risposte alle violazioni della tregua da parte di Hamas nel restituire i corpi degli ostaggi. "Il fatto che Hamas continui a giocare e non consegni immediatamente tutti i corpi dei nostri caduti è di per sé la prova che l'organizzazione terroristica è ancora in piedi", ha dichiarato il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, del partito di estrema destra Otzma Yerudit.

"Ora non abbiamo bisogno di 'estrarre un prezzo da Hamas' per le violazioni. Dobbiamo esigere da essa la sua stessa esistenza e distruggerla completamente, una volta per tutte, in conformita' con l'obiettivo centrale definito per la Guerra di Rinascita", ha insistito Ben Gvir. "Signor Primo Ministro, basta esitazioni. Dia l'ordine!", ha aggiunto. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha chiesto a Netanyahu di convocare una riunione urgente del gabinetto di sicurezza per discutere "risposte energiche" alle violazioni da parte di Hamas della prima fase del cessate il fuoco e azioni continue per la distruzione del gruppo terroristico.

"Considerando le ripetute violazioni da parte di Hamas dei termini del cessate il fuoco e della prima fase del piano del Presidente Trump, e considerando la mancanza di progressi nello smantellamento e nella smilitarizzazione di Gaza, vi chiedo di convocare urgentemente oggi il gabinetto di sicurezza per una discussione al fine di formulare un pacchetto di risposte energiche e determinate e per garantire la nostra adesione all'obiettivo centrale della guerra: la distruzione di Hamas e la rimozione della minaccia che proviene da Gaza verso i cittadini di Israele", ha scritto Smotrich. "Non si può' permettere ad Hamas di schernire i cittadini di Israele e di giocare crudelmente con i sentimenti delle famiglie degli ostaggi caduti", ha insistito. Per il presidente del partito Blu e Bianco, Benny Gantz, "le violazioni di Hamas non possono perdurare senza una risposta dura, altrimenti non avremmo fatto nulla e saremmo tornati al 6 ottobre", ha scritto su X.