Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»

Nella notte Caracas è stata scossa da una serie di esplosioni quasi simultanee in diversi punti della capitale venezuelana, inclusi obiettivi di rilevanza militare e infrastrutturale. Le aree interessate, secondo testimonianze raccolte sul posto, comprendono l’aeroporto militare di La Carlota, nel cuore della città, la principale base delle forze armate di Fuerte Tiuna, la torre di comunicazione nell’area di El Volcán e il porto de La Guaira. Diversi quartieri sono rimasti senza elettricità, mentre sui social network hanno iniziato a circolare video che mostrerebbero lampi, detonazioni e traffico aereo notturno sopra la città. «Siamo stati svegliati da un boato fortissimo, siamo sotto le bombe», riferiscono alcuni cittadini italiani presenti a Caracas, per i quali la Farnesina si è immediatamente attivata. Alfredo Alvarez, giornalista venezuelano, ha raccontato ad Avvenire: «Le esplosioni sono così forti da far tremare le finestre. In cielo si vedono elicotteri di trasporto e di attacco».

Poche ore dopo è arrivata la conferma politica che cambia radicalmente la portata dell’evento. «Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte», ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, annunciando che il presidente Nicolás Maduro e la moglie sarebbero stati catturati e portati fuori dal Paese. Se confermata, si tratterebbe del primo attacco militare straniero di questa ampiezza sul suolo venezuelano e di un’operazione senza precedenti per gli effetti immediati sul vertice del potere a Caracas.

Secondo le prime rivelazioni di Cbs News – mentre gli altri media statunitensi mantengono toni più cauti – l’operazione sarebbe stata pianificata da tempo. Due funzionari americani, parlando in forma anonima, sostengono che Trump avrebbe autorizzato le forze armate statunitensi a preparare attacchi terrestri già prima dell’azione di questa notte. L’ipotesi di intervenire il giorno di Natale sarebbe stata valutata, ma poi accantonata in favore dei raid aerei contro obiettivi dell’Isis in Nigeria; nei giorni successivi si sarebbero aperte altre finestre operative, rinviate per condizioni meteorologiche giudicate non favorevoli. Stanotte, infine, il passaggio ai fatti. Nel frattempo l’ambasciata statunitense a Bogotá, competente anche per il Venezuela, ha invitato i cittadini americani presenti nel Paese sudamericano a cercare immediatamente rifugio.

La reazione di Caracas è stata immediata e durissima. In una dichiarazione ufficiale diffusa senza logo né intestazione, il governo venezuelano ha denunciato «la gravissima aggressione militare perpetrata dall’attuale governo degli Stati Uniti d’America contro il territorio e il popolo venezuelano». Nicolás Maduro – prima delle notizie sul suo arresto – aveva proclamato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, annunciando il passaggio alla «lotta armata» per difendere diritti, istituzioni e sovranità del Paese. In seguito le Forze armate hanno parzialmente corretto il tiro, invitando la popolazione a restare nelle proprie abitazioni. Nonostante ciò, a Caracas regna il caos: nel maxi quartiere di Petare molti residenti sono scesi in strada, mentre negli stati di Anzoátegui e Zulia si segnalano file chilometriche davanti ai negozi per l’acquisto di beni di prima necessità.

Washington accusa Maduro di guidare una rete internazionale di narcotraffico; accuse respinte dal governo venezuelano, che ribadisce come il vero obiettivo degli Stati Uniti sia il rovesciamento del presidente e il controllo delle riserve petrolifere del Paese, le più grandi al mondo. La prima reazione internazionale è arrivata dal presidente colombiano Gustavo Petro, che ha convocato d’urgenza le Nazioni Unite e l’Organizzazione degli Stati americani, dichiarando che il suo governo «osserva con profonda preoccupazione le notizie sulle esplosioni e sull’attività aerea registrate nelle ultime ore in Venezuela, così come la conseguente escalation nella regione».

Solo poche ore prima dell’attacco, in un’intervista, Maduro si era detto disponibile a trattare con gli Stati Uniti per «accordi economici» e un’eventuale «lotta congiunta al narcotraffico». Ma la linea della Casa Bianca sembra essere rimasta un’altra. Nei giorni scorsi Trump aveva già rivendicato un’azione militare in Venezuela contro presunte postazioni legate al narcotraffico, anche se resta difficile verificare con precisione i luoghi effettivamente colpiti: esplosioni erano state segnalate in due imprese di Maracaibo e un missile era stato rinvenuto nell’Alta Guajira, al confine colombo-venezuelano, dalle autorità di Bogotá. Ora, con l’annuncio di un’operazione su larga scala e la cattura del presidente venezuelano, la crisi entra in una fase del tutto nuova e potenzialmente dirompente per l’intera regione.