Orban: stop ai 90 miliardi Ue all'Ucraina finché Kiev bloccherà l'oleodotto

«Finché l'Ucraina bloccherà l'oleodotto Druzhba, l'Ungheria bloccherà il prestito di guerra ucraino da 90 miliardi di euro. Non possiamo essere ricattati!». Lo ha scritto sui suoi canali social il primo ministro ungherese Viktor Orban. «L'Ucraina sta ricattando l'Ungheria bloccando il transito del petrolio in coordinamento con Bruxelles e l'opposizione ungherese, per creare interruzioni delle forniture in Ungheria e far salire i prezzi del carburante prima delle elezioni», gli ha fatto eco il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó.

Il prestito era stato concordato al vertice di dicembre dai leader dell'Ue. Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca avevano accettato di dare via libera al prestito a condizione di non essere responsabili dei costi degli interessi o del rimborso del prestito, che sarebbe stato garantito dagli altri 24 Stati Ue. Tuttavia, è ancora necessaria una decisione unanime per consentire alla Commissione europea di utilizzare il cosiddetto margine di manovra del bilancio dell'Ue per contrarre prestiti e concedere prestiti all'Ucraina.