Domenico peggiora. Il cuore trapiantato a un bimbo a Bergamo

Mentre Domenico si spegne, un altro bimbo ricomincia a vivere. Il cuore inizialmente destinato al piccolo di Napoli per un secondo ipotetico trapianto dopo il primo con un organo danneggiato, è stato impiantato questo pomeriggio a un bambino all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, che attendeva da tempo l'operazione salvavita. Intanto a Domenico saranno somministrate esclusivamente terapie salvavita, nell'ambito di un percorso orientato a una progressiva de-escalation degli altri interventi terapeutici. Lo si legge nella nota dell'ospedale Monaldi, al termine della prima riunione per l'attivazione del Percorso di pianificazione condivisa delle cure (Pcc). Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche di Domenico, ricoverato dal 23 dicembre e tenuto in vita da un macchinario, l'Ecmo, hanno registrato «un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento». Alla riunione iniziata in tarda mattina, hanno partecipato l'equipe dell'Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi; Luca Scognamiglio, medico legale delegato dalla famiglia, e la madre del piccolo paziente. Nell'ambito del Pcc richiesto dalla famiglia, «l'Azienda ha proposto una serie di interventi volti a evitare la somministrazione di terapie non più utili alla condizione clinica del piccolo paziente, sottoposto a trapianto» circa due mesi fa. «Un percorso, dunque, finalizzato a scongiurare il rischio di accanimento terapeutico», è stato dunque condiviso in accordo con la famiglia e con il medico legale di parte.