Altro raid Usa in alto mare contro i narcos: sei uccisi

Sei «presunti narcotrafficanti» sono stati uccisi l’altra notte in un nuovo attacco statunitense contro un'imbarcazione nei Caraibi. Lo ha annunciato su X il capo del Pentagono Pete Hegseth, precisando che l'operazione è stata condotta «su ordine del presidente Donald Trump». Il Dipartimento della Guerra – ha scritto – ha condotto un attacco letale contro un’imbarcazione utilizzata dal Tren de Aragua, ha scritto Hegseth. Il gruppo criminale venezuelano è stato recentemente classificato dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica. «Sei narcoterroristi si trovavano a bordo al momento dell’attacco e sono stati uccisi», ha aggiunto il ministro. Giovedì, Trump aveva annunciato un incontro con i media sull’argomento, per poi annullarlo.