Un oratorio estivo - .

COMMENTA E CONDIVIDI













Là dove c’era l'erba ora c’è un oratorio. Si potrebbe cantare così la trasformazione ecclesiale e sociale avvenuta in Puglia, Sicilia, Sardegna ma anche Umbria, Abruzzo e Calabria: alcune tra le regioni che hanno abbracciato la tradizione degli oratori – fino a qualche decennio fa esclusiva del Nord Italia – e l’hanno adattata al proprio contesto, iniettando linfa e nuove possibilità per i ragazzi del territorio.

«Gli oratori oggi – fa una panoramica generale don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale giovanile – sono realtà dinamiche e diverse. In alcune zone d’Italia ci sono strutture fisiche e associazioni apposite che sostengono l’opera degli oratori e che sono forse l’espressione più nota dell'oratorialità, altrove invece sono semplici gruppi di giovani adulti che si mettono insieme nel contesto della parrocchia e offrono una proposta educativa per ragazzi sia durante l'anno sia per l'estate. Sono esperienze diverse ma tutte dimostrano l’intenzione educativa che è espressione condivisa delle comunità cristiane. Con gli oratori la Chiesa si fa prossima alle nuove generazioni e anche alla realtà civile, dialogando con Comuni, scuole e associazioni sportive per fare rete e individuare possibilità e mancanze».

Per capire le varie forme in cui si declinano queste comunità educanti bisogna per un attimo abbandonare la prospettiva ambrosiana spesso adottata in esclusiva quando si parla di oratori, con le grandi e organizzate strutture costruite in modo capillare nei quartieri per accogliere, specie d’estate, una fiumana di gioventù.

Non è così in tante altre diocesi d’Italia, tra cui quella di Perugia dove solo nel 2009 è nato il Forum Oratori Italiani (Foi) di cui don Riccardo Pascolini è segretario. «Oggi in diocesi abbiamo 35 oratori attivi – spiega – e ogni anno ne partono uno o due nuovi: gli ultimi sono quello di Santa Lucia a Perugia e l’oratorio di Vernazzano, presso il Lago Trasimeno. Quest’anno al Grest accogliamo 3.500 ragazzi e 1.200 educatori. Certo: il nostro è ancora un “oratorio adolescente”, visto che il coordinamento esiste da appena 16 anni, ma sono testimone di una progressione significativa. I primi oratori sono nati in alcune realtà storiche, poi l’esperienza si è diffusa a tappeto, e oggi è presente in tutte le unità pastorali della diocesi».

Gli oratori umbri si caratterizzano per una dimensione familiare ma i piccoli numeri sono collante di una comunità compatta che si fa carico dei bisogni educativi e sociali dei ragazzi. Gli oratori offrono uno spazio di gioco e intrattenimento ma anche formazione musicale, teatrale e attività sportive.

«Con i Comuni e gli altri enti del terzo settore attivi sul territorio – continua don Pascolini – ci coordiniamo e collaboriamo per dare una risposta organica ai bisogni delle famiglie. Quasi tutti gli oratori hanno un doposcuola, sono frequentati da bambini e ragazzi di nazionalità e lingue diverse e diventano anche un luogo di integrazione per i giovani che arrivano nel nostro Paese».

Anche in Puglia gli oratori sono stati una bella scoperta: oggi ce ne sono 800, strutture flessibili modulate in base alle esigenze del territorio. «La nascita degli ultimi oratori in Puglia – ci spiega don Davide Abascià, incaricato per la Pastorale giovanile regionale – ha evidenziato come la mancanza di parchi, giardini e piazze nei quartieri sia stata sostituita dalla presenza dell'oratorio come spazio di socialità. A livello regionale poi gli oratori si caratterizzano anche per l'integrazione di ragazzi e bambini delle famiglie immigrate. Piano piano tutti i Comuni hanno imparato a riconoscere il bene gratuito offerto al territorio come servizio educativo per ragazzi e famiglie. E che questo abbia ricadute sulla qualità di vita delle persone».