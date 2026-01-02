Il «no» al titolo di Corredentrice? Perché Maria ci conduce a Cristo

La recente Nota dottrinale Mater Populi fidelis, con la sua chiara presa di posizione” prudenziale” rispetto al titolo mariano di “Corredentrice”, non è un mero esercizio di precisione teologica. È, più profondamente, un atto pastorale che scava nelle radici della nostra immagine di Dio. Perché, infatti, una parte del popolo fedele e alcuni movimenti sentono il bisogno di elevare Maria al ruolo di “Corredentrice”? La risposta, che il documento tocca ma su cui vale la pena riflettere ulteriormente, ci conduce a interrogare una percezione distorta del rapporto tra la giustizia e la misericordia divina: la persistenza subconscia di un Dio giustiziere, la cui ira deve essere placata e la cui misericordia è una concessione faticosa. Il rischio insito nel titolo di “Corredentrice” è quello di delineare, anche solo implicitamente, un percorso di salvezza parallelo a quello rivelato da Cristo. In questa prospettiva, l’opera di Gesù, che ha svelato il volto del Padre misericordioso, verrebbe tacitamente considerata come non pienamente sufficiente, o come avente a che fare con una giustizia divina che, da sola, limita la portata della misericordia. Ecco allora che l’intercessione di Maria, trasformata in “Corredentrice”, rischierebbe di essere vista come un accesso a una misericordia più grande e più accessibile, quasi alternativa a quella di un Dio la cui giustizia ne condizionerebbe l’amore. Per non dire che la “Corredentrice”, in questa lettura psicologico-spirituale, rischia di trasformarsi in un “parafulmine” celeste, un essere di pura tenerezza che si interpone tra l’umanità e i fulmini di una Giustizia Divina percepita come minacciosa e vendicativa. Il documento vaticano, con grande finezza, smonta questa costruzione non solo per ridare a Cristo il suo posto centrale, ma per ricondurci alla vera, sconvolgente natura del Dio rivelato da Gesù: un Dio la cui Giustizia è la sua Misericordia. È bene ribadirlo proprio in quest’anno giubilare.

Mater Populi fidelis non affronta il tema in modo diretto, ma i suoi argomenti gettano luce sul problema di fondo. L’Unica mediazione di Cristo: il documento insiste ripetutamente che “in nessun altro c’è salvezza” (At 4,12) e che “Cristo è l’unico Mediatore” (1Tim 2,5). Questa non è un’affermazione di potere, ma di amore. L’incarnazione, la morte e la risurrezione del Figlio sono l’atto definitivo e sovrabbondante con cui Dio stesso, in Persona, risolve il dramma del male e del peccato. Presentare Maria come “Corredentrice” implica, anche solo semanticamente, che l’opera di Cristo sia in qualche modo incompleta o necessiti di un complemento umano. Si insinua così l’idea di una seconda fonte di redenzione, che affianca e in qualche modo “integra” la prima, minando l’unicità dell’evento salvifico.

Maria, la prima discepola: il testo ribadisce con forza che Maria è la “prima discepola”. La sua grandezza sta nell’aver creduto, nell’essersi fatta serva, nell’aver indicato Gesù: “Fate quello che vi dirà” (Gv 2,5). Il suo ruolo è di condurre a Cristo, non di sostituirlo o di coadiuvarlo in un’opera di cui Lui solo è l’artefice. Il documento mette in guardia proprio contro la tentazione di presentare Maria come il ricorso a una misericordia più comprensiva, che sopperirebbe a una presunta insufficienza di quella divina. È qui il cuore del problema: se Dio ha ancora bisogno di essere “integrato” nella sua opera salvifica, allora non è il Padre di Gesù Cristo. La Maternità spirituale come antidoto: la Nota propone il titolo di “Madre del Popolo fedele” e “Madre nell’ordine della grazia” come alternative biblicamente e teologicamente solide. La maternità è per sua natura un rapporto di amore, tenerezza, protezione e intercessione. Una madre non offre una via alternativa a quella del padre; condivide e interpreta il suo amore. Maria, come Madre, non ci conduce a una misericordia “parallela”, ma ci rivela la profondità e l’universalità dell’unica misericordia di Dio, che in Cristo si è fatta nostra.

Qui si arriva al nodo teologico cruciale. La teologia popolare, spesso influenzata da correnti tardomedievali e da una catechesi insufficiente, ha spesso operato una pericolosa scissione tra Giustizia e Misericordia. Da un lato c’è la Giustizia, severa e implacabile, che esige soddisfazione. Dall’altro c’è la Misericordia, che interviene a “pacificare” questa giustizia. In questa visione, la Croce diventa lo strumento di una soddisfazione penale, e Maria, ai piedi della Croce, viene reinterpretata come colei che, offrendo le sue pene, “co-completa” l’opera di salvezza, aggiungendo un tassello necessario. Questa immagine è una tragica distorsione. Il Dio di Gesù Cristo non è scisso al suo interno. La Giustizia di Dio, nella Bibbia, non è la giustizia commutativa dei tribunali umani. È la Giustizia salvifica: la fedeltà di Dio alla sua alleanza, il suo impegno instancabile a rettificare il creato, a salvare ciò che era perduto. La sua Giustizia è il suo agire per salvare. Di conseguenza, la Misericordia non è una “deroga” alla Giustizia. È la sua forma più alta e radicale. Il perdono di Dio non è un “chiudere un occhio” sul male, ma un ricreare, un sanare. Come scrive Papa Francesco nella Dilexit nos , citata nel documento, è l’amore che “ricostruisce il bene e la bellezza” laddove il peccato aveva distrutto. In questo orizzonte, non esiste spazio per un’opera salvifica “parallela” o “integrativa”. L’unica Mediazione di Cristo è totale e sovrabbondante.

Ecco perché la riscrittura di nuovi Salmi – che si stanno elaborando e proponendo in Teologia in Ginocchio 1 (cfr. Editore Ancora) – ha il suo senso teologico e pastorale. La liturgia e la preghiera sono il luogo dove l’immagine di Dio si forma e si consolida nel cuore dei credenti. I “nuovi Salmi cristiani” non sono un rifiuto dell’Antico Testamento, ma la sua lettura alla luce del mistero pasquale. Sono preghiere che:

1) Contemplano la Croce come trono della Misericordia: invece di vedere nella Croce la soddisfazione di un debito, la vedono come l’apice dell’Amore che si dona. Un nuovo Salmo canterebbe: “Dal tuo Costato aperto, o Cristo, / è sgorgata la Giustizia del Padre, / che è perdono per i peccatori / e vita nuova per i morti”.

2) Celebrano la Giustizia-Misericordia di Dio : “Giusto sei, Signore, e il tuo giudizio è verità: / non per condannare il peccatore, / ma per strapparlo all’inganno del male. / Fedele sei, Signore, e la tua misericordia è eterna: / non per ignorare il male, / ma per sanare le sue ferite con l’unzione del tuo Spirito”.

3) Vedono in Maria il modello della fiducia, non di una mediazione alternativa: «Beata te, Maria, prima discepola, / che hai creduto all’Amore più forte della morte. / A te, che non temi il volto del Padre, / ma ci conduci a Lui con mano sicura, / affidiamo le nostre paure. / Insegnaci a dire con te: / “L’anima mia magnifica il Signore, / perché ha guardato l’umiltà della sua serva”».

Maria è Icona della Misericordia, non origine di una salvezza parallela. Il documento Mater Populi fidelis è un dono alla Chiesa. Ci libera da un’immagine distorta della redenzione e, di conseguenza, di Dio. Ci invita a contemplare Maria non come la fonte di una grazia alternativa, ma come l’icona luminosa della creatura che, piena di grazia, si fida totalmente dell’unico Dio-Amore. Abbandonare il titolo di “Corredentrice” non è sminuire Maria. È, al contrario, onorarla nella sua verità più profonda: quella di essere la perfetta discepola che ci indica l’unico Redentore. È riconoscere che la sua potente intercessione materna non nasce dall’essere un canale di misericordia separato, ma dalla sua unione intima con il Figlio, il cui unico desiderio è attirare tutti a Sé attraverso l’unica, insondabile fonte della salvezza. La vera devozione mariana non ci allontana da Cristo, ma ci conduce al cuore del Vangelo: Dio non è un giudice la cui giustizia richieda di essere bilanciata da una misericordia esterna, ma un Padre innamorato la cui giustizia è essa stessa misericordia salvifica. E Maria, la Madre, è lì, sulla soglia di casa, non per offrire una strada diversa, ma per prendere la nostra mano e accompagnarci, con un sorriso di infinita tenerezza, tra le braccia aperte di suo Figlio, l’unico Salvatore.

Antonio Staglianò è Presidente della Pontificia Accademia di Teologia