Kiev: «In 24 ore, 668 attacchi russi a Zaporizhzhia»

Sarebbero 32 gli insediamenti colpiti nella regione e sei le persone ferite nello stesso distretto. Intanto, Mosca definisce Kiev una «cellula terroristica»

Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno effettuato 668 attacchi contro 32 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Sei persone sono rimaste ferite a seguito di attacchi nemici nello stesso distretto. Lo ha riferito su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, scrive Ukrinform.

Intanto, Mosca continua ad attaccare il governo ucraino di Volodymyr Zelensky. «Il regime di Kiev ha raggiunto il livello di una cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste». Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Lo scrive l'agenzia russa Ria Novosti. «Ho una domanda per le decine di migliaia di esperti mondiali di terrorismo internazionale: dove siete tutti? Perché non c'è stata una tavola rotonda o una sessione alla Conferenza di Monaco su come il regime di Kiev sia passato da regime fantoccio che giocava a fare democrazia a cellula terroristica internazionale con caratteristiche uniche, ovvero una vena neonazista?», ha detto in tv.