Il bello dell'accoglienza in famiglia in 8 storie

Adozione e affido con il sorriso. Non è vietato per una volta raccontare l’accoglienza modello famiglia con le storie positive di chi ce l’ha fatta, di chi ci sta riuscendo, di chi sta lottando per farcela. E le otto belle storie che presentiamo hanno appunto l’obiettivo di mostrare l’altro volto dell’adozione e dell’affido. Quello lieto e sereno, anche se non meno consapevole delle difficoltà che si intrecciano dietro queste scelte di generosità e di coraggio. Da tanti anni su Avvenire non ci stanchiamo di promuovere le famiglie, le associazioni, gli enti, le realtà tutte che concorrono a sostenere la decisione di coloro che aprono le porte di casa a un bambino in difficoltà. Atto generativo per eccellenza non solo perché da sempre siamo convinti che un minore accolto non è un “bambino adottato” o un “bambino in affido” è un figlio. E basta. Sia perché siamo altrettanto convinti che, se alle radici di questa scelta non può che esserci una famiglia, quella mamma e quel papà da soli non possono farcela. Serve il concorso di una rete complessa in cui pubblico e privato viaggiano insieme sulla stessa lunghezza d’onda. Talvolta succede, come dimostrano le circa duemila famiglie che si aprono ogni anno all’adozione – tra nazionale e internazionale – e alle oltre 16mila che accolgono un minore in affido. Piccoli numeri di fronte alle necessità? Certo, basti pensare che nelle comunità d’accoglienza per minori vivono, solo in Italia, oltre ventimila bambini e ragazzi di cui la maggior parte potrebbe trarre preziosi vantaggi da un affido familiare. Ma anche che nel mondo gli orfani sarebbero – secondo dati Unicef – oltre 150 milioni. Ora, al di là di tutte le difficoltà, le inefficienze, le lentezze burocratiche e legislative più volte raccontate, sarebbero possibile avviare un percorso di rilancio per l’affido e l’adozione? Noi ci crediamo e ci crede anche il Forum delle associazioni familiari, la Regione Lombardia e il Comune di Milano che hanno voluto, proprio nel capoluogo lombardo, la prima Biennale dell’accoglienza: due giorni di riflessioni e dibattiti con istituzioni, terzo settore, esperti per lanciare un messaggio di speranza. L’adozione e l’affido con il sorriso non sono un’utopia, ma una possibilità concreta che può diventare risorsa globale. Basta volerlo davvero.

Laura e Fabio con tutta la famiglia

Piera e Francesco coi loro due bimbi

Rosa, Simone, Gabriele, Elisa e gli altri fratelli col piccolo Luca

Renata, Giovanni e Jussara Rita da piccola: oggi ha 23 anni

Cinzia e Giampietro con le loro due figlie

Antonella e David insieme a Bryan

Valentina, Emanuel e la loro grande famiglia