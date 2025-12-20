La Nato da Babbo Natale

Questi sono gli articoli di una delle pagine uscite il 18 dicembre con Popotus, il settimanale di Avvenire dedicato ai bambini.

Lo scorso anno Babbo Natale era alle prese con il cambiamento climatico e la neve che, anche in Lapponia, non si decideva a cadere copiosa... Un bel problema per chi deve muoversi in slitta! In questo 2025 quel problema persiste e, anzi, è peggiorato ma se ne è presentato uno anche più grave: la Russia e la minaccia che l’aggressività di Vladimir Putin rappresenta per la Finlandia. Paese che con la Russia condivide circa 1.340 chilometri di confine. Così, i tanti turisti che a Rovaniemi sono in cerca di Babbo Natale, si trovano a circolare per le strade insieme ai soldati di tutta la Nato. Proprio vicino alla città di Santa Claus, che ha anche una base aerea, c’è Rovajarvi, la più grande area militare dell’Europa occidentale, dove si susseguono le esercitazioni nel caso la Russia passasse dalle minacce ai fatti

Che caldo! Renne in crisi

In Finlandia, un caldo come quello sperimentato la scorsa estate non si era mai visto: per ventidue giorni di seguito le temperature hanno superato i trenta gradi. A Rovaniemi, la città di Babbo Natale, il termometro ha raggiunto per la prima volta i 26 gradi: un clima bollente che mette in difficoltà le renne, simbolo centrale dell’ecosistema artico. Gli animali non riescono a regolare la temperatura corporea in modo sufficiente, finiscono per surriscaldarsi e, in quelle condizioni, non sono più in grado di sfuggire ai predatori. Non va meglio negli allevamenti, dove molti animali ¬– sostengono gli allevatori ¬– non sono sopravvissuti allo shock termico: le renne sanno resistere al freddo intenso, abituate a vivere 25 gradi sotto lo zero, ma soccombono al calore.

Segui Santa

Come è ormai tradizione dal 1955, anche quest’anno il Norad – il Comando della difesa aerospaziale del Nord America – seguirà con i suoi potenti radar il viaggio di Babbo Natale intorno al mondo, la notte della Vigilia, per consegnare i regali. Tra il 24 e il 25 dicembre, il personale risponde a circa 70mila telefonate dei bambini. In tanti vorrebbero sapere quando Babbo Natale arriverà a casa loro ma solo lui conosce il tragitto, il Norad può seguirlo ma non prevederne la direzione.