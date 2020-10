Nicolò Boggian, fondatore di White Libra - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI











White Libra è una start up innovativa fondata a Milano nel 2019, che combinando competenze professionali negli ambiti del business consulting, della ricerca universitaria, della gestione delle risorse umane, del diritto del lavoro, del policy making e della tecnologia digitale - a seguito di un intenso periodo di analisi e confronto iniziato nel luglio 2018 - ha scelto di stimolare un percorso di cambio di paradigma, agevolando la diffusione di una nuova cultura del lavoro che si concentri sulle persone, sulle loro abilità e aspirazioni, inseguendo i principi di equilibrio, produttività e sviluppo delle competenze. White Libra opera attraverso due piattaforme di servizi digitali per il lavoro: Digital Work City e Smart Working Accelerator. Digital Work City permette di rendere accessibile e gestibile il lavoro e le funzioni correlate, come la formazione o i servizi alla persona, grazie all'integrazione di oltre 100 servizi digitali complementari fra loro, suddivisi in categorie più categorie – quali, ad esempio, rintracciamento di job opportunity, supporto in ambito di project management, data repository, ma anche consulenza legale, pagamenti digitali, credito agevolato, previdenza integrativa eccetera. Smart Working Accelerator mira a garantire alle aziende un sistema flessibile di organizzazione digitale del lavoro pensato soprattutto per ottimizzare l'efficienza dei contributi da remoto e capace di valorizzare le persone e le loro competenze. Per gestire l’operatività aziendale e lo sviluppo dei prodotti aziendali la società ricerca le seguenti figure professionali:

DIGITAL WORK CITY PRODUCT DIRECTOR

Ha il compito di pianificare obiettivi e strategie necessarie per la commercializzazione del prodotto, e in seguito commercializzare il prodotto stesso; coordina le varie funzioni aziendali che concorrono alla realizzazione del prodotto. Requisiti: esperienza di almeno 15 anni nello sviluppo prodotto nel settore dei servizi e/o in mercati regolati. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi/indeterminato, contratto Commercio. Inquadramento: Dirigente. Ral indicativa: 3mila mese/ part time 30% . Modalità di lavoro: 100% da remoto.

LEARNING AND DEVELOPMENT SPECIALIST

Gestirà tutti i processi Hr relativi all'area di apprendimento e sviluppo, quali: valutazione del fabbisogno di formazione, progettazione e consegna di moduli di formazione, analisi dei fabbisogni formativi dei membri della community, progettare e sviluppare percorsi e contenuti formativi. Requisiti: esperienza di sviluppo delle competenze/coaching decennale in contesti internazionali. Si offre: contratto a tempo determinato di sei mesi (Ccnl Commercio). Retribuzione annua lorda (Ral) indicativa:1.500 mese/part time 33% . Modalità di lavoro: 100% da remoto.

SYSTEM INTEGRATION SPECIALIST

È responsabile dello scouting, dello sviluppo e della manutenzione di integrazioni e componenti di sistema, inclusi ma non limitati a; applicazione ad integrazioni di applicazioni, servizi, Api interne ed esterne, trasferimento di file e query Edi e Sql. Requisiti: esperienza di sviluppo di piattaforma di digitali dal punto di vista funzionale destinate alla digital transformation di processi e servizi Hr. Si offre: contratto a tempo determinato di sei mesi (Ccnl Commercio). Ral indicativa: 1.500 mese/part time 33%. Modalità di lavoro: 100% da remoto.



BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Deve individuare e creare nuove opportunità e iniziative economiche e commerciali, per incrementare la produzione e i guadagni dell'azienda. In particolare le sue mansioni principali sono: Ricercare e valutare le fonti di ricavo o di investimento più efficaci coordinando il team dedicato. Requisiti: esperienza di almeno 15 anni nella vendita di servizi complessi al mondo corporate. Si offre: contratto a tempo determinato di un anno/tempo indeterminato (Ccnl commercio). Inquadramento: Dirigente. Ral indicativa:2mila mese/part time 25%. Modalità di lavoro: 100% da remoto.

KEY ACCOUNT MANAGER/SALES REPRESENTATIVE

Attività di pre-sale, scouting di clienti potenziali e redazione materiali a supporto. Organizzazione meeting con clienti (prospect e acquisiti) Realizzazione di presentazioni aziendali di vendita. Requisiti: esperienza di 3/4 anni in ruoli analoghi nel settore servizi. Si offre: contratto a tempo determinato di sei mesi (Ccnl Commercio). Ral indicativa: 1.500 mese/part time 50%. Modalità di lavoro: 100% da remoto.

CUSTOMER RELATIONSHIP SPECIALIST

Si occupa dell'inserimento e della trasmissione degli ordini di acquisti di Dw e Swai, di gestire la comunicazione con i clienti/prospect e di organizzare gli strumenti di gestione della forza vendita diretta e indiretta. Requisiti: esperienza di stage o di 1 anno in mansioni analoghe. Si offre: contratto a tempo determinato di un anno (Ccnl Commercio). Ral indicativa: 1.000 euro mese/part time 50%. Modalità di lavoro: 100% da remoto.

LEGAL SPECIALIST

Deve tutelare quelli che sono gli interessi giuridici dell'impresa. Calcolare, ridurre e, possibilmente, evitare del tutto i rischi di natura legale. Identificare e favorire situazioni giuridiche all'interno delle quali l'azienda potrebbe trarre dei benefici. Contribuire attivamente ai processi gestionali e decisionali dell'impresa stessa. Requisiti: esperienza di 3/4 anni in ambito legale. Si offre: contratto a tempo determinato di un anno. Ral indicativa: 2mila euro mese /part time 75% (Ccnl Commercio). Modalità di lavoro: 100% da remoto.

FINANCE SPECIALIST

Comprendere gli obiettivi di investimento e consigliare strategie di selezione degli asset. Sviluppare piani d'azione finanziari correttivi. Preparare report di budget e costi per la gestione. Analizzare e riportare le varianze per i progetti. Requisiti: esperienza di 1/2 anni in mansioni analoghe. Si offre: contratto a tempo determinato di un anno (Ccnl Commercio). Ral indicativa: 1.000 euro mese/part time 50% . Modalità di lavoro: 100% da remoto.

ADMINISTRATION SPECIALIST

Gestisce la documentazione necessaria all'azienda per funzionare in modo efficiente. Crea e compila documenti, inserisce dati (data entry), archivia pratiche e si assicura che tutti gli adempimenti amministrativi vengano disbrigati in modo corretto e puntuale. Requisiti: esperienza di almeno dieci anni in ruoli analoghi in organizzazione strutturate. Si offre: contratto a tempo determinato di 12 mesi (Ccnl Commercio). Ral indicativa: 1.000 euro mese/part time 33%. Modalità di lavoro: 100% da remoto.

COMMUNICATION MANAGER

Gestisce l'immagine pubblica dell’azienda, con l'obbiettivo di incrementarne la presenza nei media e la popolarità generale. Idea strategie e progetta campagne che aiutino i clienti a mantenere o migliorare la propria reputazione e credibilità. Inoltre monitora la copertura mediatica e utilizza diversi canali di comunicazione e piattaforme media per promuovere immagine e marchio. Requisiti: esperienza di almeno 15 anni in ruoli analoghi in aziende modernamente strutturate. Si offre: contratto a tempo determinato di un anno/tempo indeterminato (Ccnl commercio). Inquadramento: Dirigente. Ral indicativa: 2mila euro mese/part time 50%. Modalità di lavoro: 100% da remoto.

PR EXECUTIVE ACCOUNT

Cura lo sviluppo e la gestione delle relazioni con le redazioni nazionali e locali di agenzie di stampa, quotidiani e tv; cura la fornitura del servizio di rassegna stampa; supporta il team nella redazione e diffusione di note e comunicati stampa; collabora alla realizzazione di un archivio documentale relativo alle principali tematiche di interesse del gruppo. Requisiti: esperienza di almeno cinque anni in ruoli analoghi. Si offre: contratto a tempo determinato di sei mesi (Ccnl Commercio). Ral indicativa: 1.500 euro al mese/ part time 50%. Modalità di lavoro: 100% da remoto.

GRAPHIC DESIGNER

Buona conoscenza di illustrator, photoshop e indesign, html e css. Completano il profilo: buoni doti organizzative e di gestione del tempo, scrupolosità, creatività, accuratezza. Requisiti: esperienza di almeno cinque anni in ruoli analoghi. Si offre: contratto a tempo determinato di 12 mesi (Ccnl Commercio). Ral indicativa: 1.000 euro mese/part time 33%. Modalità di lavoro: 100% da remoto.

SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Gestione delle pagine sui principali social e delle campagne di social media marketing. Requisiti: esperienza di 2/3 anni in agenzie web. Contratto a tempo determinato di sei mesi o partita Iva (Ccnl Commercio). Ral indicativa:1.000 euro al mese/part time 25%. Modalità di lavoro: 100% da remoto.

INTERNAL COMMUNICATION SPECIALIST

Predispone un calendario editoriale, una guida operativa, gestisce la comunicazione nei confronti dei membri della piattaforma. Requisiti: esperienza di 2/3 anni in ruoli analoghi. Si offre: Ral indicativa: 1.000 euro al mese/ part time 50% (Ccnl Commercio). Modalità di lavoro: 100% da remoto.

CHIEF TECHNICAL OFFICER DIGITAL WORK CITY

Gestire lo sviluppo e il mantenimento della piattaforma, contribuendo al miglioramento continuo del workflow di processo; ingaggiare e supervisionare software house esterne o sviluppatori ove necessario. Requisiti: esperienza di almeno dieci anni in start up internazionali. Si offre: Ral indicativa: 2mila euro al mese/part time 33% (Ccnl Commercio). Inquadramento: Dirigente. Modalità di lavoro: 100% da remoto.

PROJECT MANAGER

Stabilire gli obiettivi del progetto e elaborare piani per raggiungerli. Mantenimento dei tempi del progetto, stime del budget e rapporti sullo stato. Gestione delle risorse per progetti, come apparecchiature informatiche e dipendenti. Coordinare i membri del team di progetto e sviluppare programmi e responsabilità individuali. Implementazione di strategie It che consegnino i progetti nei tempi previsti e nei limiti del budget. Utilizzo di strumenti di gestione del progetto per monitorare le prestazioni del progetto e l'aderenza alla pianificazione. Condurre valutazioni del rischio per i progetti. Organizzazione di riunioni per discutere gli obiettivi e i progressi del progetto RequisitI: esperienza di 4/5 anni in software o web agency. Si offre: contratto a tempo determinato di un anno (Ccnl Commercio). Ral indicativa: 2mila euro al mese/part time 50%. Modalità di lavoro: 100% da remoto.

DUE SOFTWARE DEVELOPER

Assicurare la realizzazione e l’implementazione di applicazioni Ict all’interno della piatatforma; progettare e sviluppare il software della piattaforma con l’obiettivo di assicurare il massimo della funzionalità e dell’efficienza; gestire la manutenzione della piattaforma. Requisiti: esperienza di almeno due anni in ruoli analoghi. Conoscenza linguaggi di programmazione. Preferenza per Ruby on Rails. Si offre: contratto a tempo determinato di un anno o partita Iva (Ccnl Commercio). Ral indicativa: 3.500 euro al mese /part time 50% . Modalità di lavoro: 100% da remoto.

SOFWARE TESTER

Sviluppare e rilevare processi di test con la sfida di team distribuiti; comprensione di casi di test, specifiche di test ed esecuzione di test; comunicazione con unità aziendali e team di sviluppo, nonché documentazione dell'avanzamento e dei risultati dei test. Requisiti: esperienza di1/2 anni in ruoli analoghi. Si offre: contratto a tempo determinato di sei mesi. Ral indicativa : 1.000 euro al mese. Part time 50% (Ccnl Commercio). Modalità di lavoro: 100% da remoto.

Informazioni per candidarsi: https://digitalworkcity.com/.