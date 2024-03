Antonio Visconti

Dal "Forum nazionale Sostenibilità e sviluppo aree industriali” (in programma martedì 12 e mercoledì 13 marzo a Roma, all'Arciconfraternita dei Bergamaschi in via di Pietro), concepito per «offrire ai decisori politici ed economici spunti di intervento», al ruolo sempre più «proattivo» dei consorzi Asi (le aree di sviluppo industriale) e alla prima Comunità energetica rinnovabile dedicata alle aziende di un’area di sviluppo industriale attivata a Buccino, in provincia di Salerno, Antonio Visconti, il presidente della Ficei – Federazione italiana consorzi enti d'industrializzazione, approfondisce in questa intervista la sua visione legata alla transizione energetica ed ecologica, definendo un modello virtuoso tra aziende, istituzioni e consorzi.





A Roma state organizzando un convegno che ha come focus lo sviluppo energetico nel nostro Paese. Quale è l’obiettivo?





Vogliamo mettere al centro il tema della transizione ambientale ed energetica in rapporto ai territori e alle aree produttive.

Le industrie e le aziende operano all’interno di contesti urbanisticamente e territorialmente definiti, generalmente le aree industriali, e come enti di governo di queste, non possiamo sottrarci a offrire un contributo di idee e di progetti su determinate questioni: come garantire un corretto smaltimento dei reflui e delle acque, favorire processi di indipendenza energetica attraverso dei premi volumetrici o la messa a disposizione di aree utili all’installazione di sistemi di produzione da fonti rinnovabili. Ci sono delle opportunità produttive industriali da cogliere e noi ci proponiamo per offrire ai decisori politici ed economici degli spunti di intervento. Tra l’altro, nel corso della due giorni avremo modo di approfondire, grazie alla collaborazione con l’Osservatorio Esg della Sapienza Università di Roma, anche il tema degli Esg appunto, ovvero i criteri di misurazione delle attività ambientali, sociali e della governance di una organizzazione. Sicuramente un’impresa che punta a un corretto bilancio di sostenibilità non può trovare solo al proprio interno tutte le risposte, ma deve avere anche un ambiente accogliente, quelle condizioni di contorno rispetto alle popolazioni, agli ambiti urbani, ai sistemi paesaggistici che servono per garantire un corretto rating di sostenibilità, quindi una rendicontazione non finanziaria.





Si spieghi...





Le istituzioni come i consorzi Asi possono e devono andare in questa direzione. Favorire la formazione professionale, offrire dei servizi (dagli asili nido aziendali o ai supermercati aperti di notte, tutti quegli elementi che possono consentire di migliorare la qualità della vita dei lavoratori), ottenere migliori condizioni generali, accompagnare i processi. Sono aspetti essenziali altrimenti l’impresa da sola non può farcela. L’esempio di Buccino, in provincia di Salerno, è virtuosissimo perché da un’esigenza derivante dalla guerra tra la Russia e l’Ucraina, un’azienda che era dipendente dal gas estero ha avviato un percorso di revisione del proprio approvvigionamento energetico, attraverso fonti rinnovabili e ha utilizzato una tecnologia di accumulo realizzata da un’industria che era a pochi metri dal proprio stabilimento che neanche conosceva e sono stati messi in contatto da Enel X, quindi da un soggetto nazionale che stava seguendo il progetto di riconversione energetica e ha creato questa interconnessione. Da un lato la Igi, quindi il consumatore di gas, può guardare al futuro con maggiore serenità perché si sta rendendo indipendente e, quindi, può essere più tranquilla sul fatto che eventuali impennate del gas abbiano poco impatto sui suoi conti. Dall’altro lato la Magaldi, che ha realizzato questo sistema, rilancia le proprie produzioni e si mette in un settore strategico che è quello dei sistemi di accumulo.





In quale modo la transizione energetica può essere un’opportunità per l’Italia?





«La transizione energetica è un’opportunità per l’Italia fondamentale, perché è un grande paese industriale e manifatturiero ma non ha fonti energetiche proprie e quindi cogliere al meglio questa opportunità può rendere indipendente il nostro sistema produttivo, più forte, più rispettoso dell’ambiente, riducendo così le emissioni di anidride carbonica e l’impatto dell’utilizzo delle fonti fossili ma soprattutto stimolando anche un nuovo comparto produttivo, delle nuove competenze, un new deal economico. L’Italia, tra l’altro, è da sempre un grande Paese che ha fatto del recupero dei materiali, della simbiosi industriale, della capacità di rigenerare i prodotti proprio per la povertà di materie prime un proprio punto di forza. Basti pensare ai distretti del legno, della plastica, del ferro che da sempre utilizzano il riciclo come elemento caratterizzante dei propri processi produttivi. La transizione è in atto, di fatto. E funziona come un sistema binario: da un lato punto a ridurre l’utilizzo di materie prime e quindi l’assorbimento di elementi primari; e dall’altro lato miro a garantire l’approvvigionamento energetico che sia pulito e che renda indipendente il nostro Paese. Probabilmente può essere l’elemento decisivo per rafforzare la nostra economia che fino a oggi vedeva una bilancia economica fortemente orientata verso l’acquisto di gas dalla Russia, petrolio da altri Paesi. La transizione energetica può rappresentare in quest'ottica un’opportunità ambientale, di sviluppo, ma soprattutto un’opportunità industriale e di rafforzamento del nostro sistema».





Le Asi in questo contesto che ruolo possono giocare?





Le Asi possono giocare un ruolo decisivo perché mettere insieme le aziende non è facile. La presenza di un’istituzione, di un soggetto collante che faccia da coordinatore è decisivo e fondamentale. Dopo di che gestiscono le infrastrutture, possono mettere a disposizione tutti i sottoservizi, le apparecchiature necessarie all’azione di questi sistemi circolari di produzione di energia e sono a loro volta grandi consumatori di energia con le proprie reti idriche o depurative e possono mettere a disposizione aree di 'contorno'. Possono adeguare i propri regolamenti urbanistici ed edilizi per garantire premi a chi realizza stabilimenti ecosostenibili ed energeticamente autosufficienti ma soprattutto governano il processo amministrativo e regionale dell’area industriale e sono l’entità ideale per il coordinamento in un modello come quello della comunità energetica che prevede una guida esterna alle aziende e la gestione di rapporti. Di fatto già lo facciamo ma passare dalla gestione della rete idrica e quella depurativa a quella energetica è un passaggio quasi fisiologico e naturale. Negli anni scorsi sono state fatte le strade, sono state fatte le fogne, sono stati realizzati gli altri servizi. Oggi vanno costruite delle infrastrutture energetiche di rete che rientrano proprio nella mission dei consorzi ossia quella di creare line di supporto delle aziende nell’ambito degli agglomerati produttivi. È un’evoluzione fisiologica e naturale. L’infrastruttura energetica oggi è decisiva per la competitività delle imprese e i consorzi non possono sottrarsi a questo dovere ma anzi devono cogliere quest’opportunità per garantire sviluppo e prosperità alle aziende insediate.





A Buccino già è stato attuato qualcosa di simile?





Come dicevo, è un esempio virtuoso perché è un’area industriale interna, di un paese piccolo dell’entroterra, realizzata addirittura con i fondi post terremoto dell’80. Un esempio addirittura dello spreco del denaro pubblico. Diventa oggi un modello virtuoso perché in un’area difficile da raggiungere e comunque con delle complicazioni si attua l’autonomia energetica del distretto produttivo. Si rafforza un’impresa che era dipendente dal gas russo e se ne rafforza un’altra che era insediata nella stessa area che ha colto questi disagi e queste criticità sviluppando un sistema di accumulo che è formidabile dal punto di vista tecnologico e rappresenta una grande opportunità di sviluppo e di occupazione e di creazione di valore e di competenze per l’impresa e il territorio circostante. Quindi un modello win-win che vede risolvere le criticità endemiche e strutturali del nostro sistema produttivo e rilanciare anche le produzioni, lo sviluppo, la crescita attraverso tutte quelle che sono le tecnologie, le apparecchiature, i sistemi che sono necessari ad accompagnare questo processo di transizione.