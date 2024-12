Un'immagine del Concorso di Saint Moritz - ©The ICE

Il lago non è ancora gelato, ma la prima neve è scesa in Engadina e St. Moritz ha inaugurato da qualche giorno la stagione invernale. Tra gli eventi più attesi del 2025, tornerà il 21 e 22 febbraio anche The I.C.E., il Concorso Internazionale d’Eleganza che porterà sul lago ghiacciato le automobili più iconiche per la gioia di collezionisti, appassionati di motori e grande pubblico. La selezione delle vetture partecipanti è in corso e il numero e la qualità delle candidature confermano il riconoscimento dell’evento tra i concorsi più seguiti e amati anche dal mondo del collezionismo internazionale di più alto livello. Sarà quindi arduo il compito dei giurati, scelti tra importanti conferme e nuove autorevoli voci, tra i quali Norman Foster, architetto e designer britannico di fama internazionale.

Durante il primo giorno della manifestazione il lago si trasformerà quindi in un museo a cielo aperto, per celebrare le auto come vere e proprie opere d’arte: un’esposizione dove il pubblico potrà ammirare la bellezza e la storia di ogni vettura, e in cui passato e ricercatezza verranno attentamente valutati da una giuria selezionata. Il programma del secondo giorno alternerà invece momenti statici a suggestivi momenti dinamici, con le vetture che, calzando pneumatici invernali, innescheranno affascinanti rettilinei nel contesto unico della superficie ghiacciata del lago di St. Moritz.

Le novità quest'anno riguardano anche le categorie delle auto in concorso. A seguito della valutazione delle candidature ricevute, infatti, il comitato ha ritenuto di aggiungere una quinta categoria per “valorizzare ulteriormente alcune vetture con un palmarès o una storia di particolare rilievo in ambito racing”. Le selezioni sono ancora aperte. Tra Barchettas on the Lake, Open wheels, Concept Cars & One Offs, Icons on Wheels, spazio, quindi, anche alle Racing Legends, per un’edizione che si prospetta la più ruggente di sempre.

Nata da un’idea di Marco Makaus nel 2019, la manifestazione è annoverata dal 2020 tra i Diamond Events dell’Engadin St. Moritz Tourism AG. The I.C.E. St. Moritz fin dalla sua prima edizione ha creato un format senza precedenti nel mondo dei concorsi di eleganza: un mix di arte e sport, staticità e dinamismo in una location unica. L’evento, imprescindibile dalla presenza del lago che lo ospita, si è sempre tenuto nel rispetto del patrimonio ambientale e naturale dell’Engadina. Le vetture partecipanti sono attentamente selezionate e gli accessi al pubblico limitati proprio per salvaguardarne l’inestimabile valore.