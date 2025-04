COMMENTA E CONDIVIDI













Fra innovazione e tradizione: Mazda ha saputo giocare su questi due elementi conservando una storia fatta di tecnologia, qualità e modernità unita all’innovazione tecnologica che, dallo sport alla strada, l’ha portata ad essere uno dei marchi da seguire con attenzione. Non sfugge alla regola nemmeno il nuovo CX-60, un maxi SUV in cui i contenuti tecnologici sono stati sviluppati all’insegna della tradizione Mazda con inserimenti volti alla maggiore sicurezza del veicolo, con una attenzione agli occupanti, che all’interno vivono una esperienza sensoriale in cui il mondo viaggia alla velocità delle frequenze naturali. Non solo guida, quindi, ma una immersione in un mondo in cui, a partire dalle concessionarie, l’attenzione al cliente parte dal benessere, dal vivere a 360 gradi il mondo Mazda con il tipico tocco giapponese, che va dal cibo alla cura della persona.

Non si guida, ma si vive immergendosi in un ambiente in cui le nuove sospensioni, la maggiore tenuta di strada, il confort di bordo, fanno da compagni di viaggio. Un modo diverso di affrontare la strada, strano verrebbe da dire. Eppure nel CX60 Mazda ha cercato di condensare proprio questi elementi per distinguersi. Perché il confort di bordo lo hanno anche i concorrenti, la tecnologia anche. La meccanica, coi motori, benzina ibridi e diesel, trazione integrale con distribuzione sugli assali a seconda dello stile di guida e della strada che si incontra, con un nuovo cambio longitudinale per una migliore distribuzione dei pesi, con doppia frizione e funzione veleggio che riducono del 37 per cento i consumi (eccezionale il diesel!), assetto con KPC (Kinematic Posture Control) che in curva abbassa l’assetto per una migliore tenuta e trazione. E gli interni nell’allestimento Homura e nuovi colori, come Zircon Sand Metallic. Il tutto si traduce con una guidabilità in cui il beccheggio e il rollio sono ridotti al massimo, preciso in inserimento curva, confortevole sui percorsi misti, silenzioso in autostrada. Un bel mix nonostante la mole non certo da ballerina classica.

Un insieme di cose che Mazda invita i clienti a provare presso le proprie concessionarie vivendo una esperienza unica, non la classica del solito test drive. Per registrarsi, basta andare sul sito Mazda. L’offerta Mazda CX-60 2025 prevede due diesel ibridi e- Skyactive 2 ruote motrici 200 CV e 4 ruote motrici 249 CV e una ibrida plug in da 347 CV. I prezzi partono per la versione base Prime Line da 200 CV a 53.850 euro per arrivare al top Takumi Plus a 71.550 con possibilità di rate mensili a partire da 479 euro al mese (Iva esclusa) per 36 mesi.