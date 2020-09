COMMENTA E CONDIVIDI











Page Group, società che si occupa di ricerca e selezione del personale con Page Executive, Michael Page e Page Personnel, ha individuato gli otto profili professionali più importanti per le aziende che vogliono ripartire al meglio. Il contributo che in questo momento i lavoratori tecnologici e digitali sono chiamati a offrire risulta fondamentale al fine di automatizzare, integrare, migliorare e rendere sicuro l’ecosistema virtuale in cui noi tutti saremo sempre più chiamati ad operare. Pertanto, appare già imprescindibile dotarsi di strumenti e figure adatte a supportare questo cambiamento. Ecco dunque le figure più richieste e più importanti per superare la crisi dovuta al Covid-19:



1. Cloud & Infrastracture Manager

Il 70% delle aziende italiane vanno verso sistemi iper-convergenti, mentre sette aziende su dieci in Europa utilizzano sistemi multi-cloud. Per farlo necessitano di figure capaci di guidare e gestire il processo di migrazione dei dati e garantire l’individuazione delle più adeguate tecnologie per favorire l’integrazione e la sicurezza delle infrastrutture.



2. Cyber Information Security Officer

Entro il 2021 il 25% dei dati a livello mondiale sarà compromesso, così come una falla nelle piattaforme aziendali può portare a un impatto in termini di vulnerabilità enormi. Per questo la figura del Ciso diventa sempre più strategica, e in grado di implementare programmi per la protezione degli asset informativi e di definire processi per limitare i rischi legati all’adozione delle tecnologie digitali.

3. E-Commerce Manager

Ci si attende una crescita del 50-60% nel 2020 del settore e-commerce in Italia. Le competenze dell’E-commerce Manager, dedicate a sviluppare un’esperienza d’acquisto efficace e di qualità, rappresentano un asset strategico imprescindibile per incrementare le quote di mercato e far fronte alle nuove abitudini dei clienti, in un mondo che sarà caratterizzato da un basso di livello di mobilità territoriale.



4. Digital Marketing Specialist / Manager

Sia per aziende B2C che B2B i touchpoint digitali sono diventati il punto d’incontro fondamentale tra aziende e clienti. Una presenza qualitativa sul web e l’attuazione di strategie di Digital Marketing efficaci permettono al brand di rafforzarsi sul mercato e di interagire con il cliente target, ottimizzando i costi di sales&-marketing e il ritorno sugli investimenti. Per esempio, le aziende B2B che offrono un’interazione digitale di qualità con i propri clienti sviluppano il 10-20% in più di fatturato e hanno il doppio delle probabilità di essere scelti come primo fornitore



5. Content and Social Media Manager

La presenza sul web e sui Social Media è diventata sempre più indispensabile per aziende che vogliono comunicare a specifici utenti/clienti sia i valori aziendali che prodotti/servizi. Una comunicazione digitale efficace permette di raggiungere l’utente/cliente target e di creare legame, identificazione ed engagement rispetto ai prodotti/servizi, sviluppando propensione all’acquisto e fedeltà al brand.



6. Ux/Ui Designer

La qualità della Digital Customer Experience può avere un impatto determinante rispetto al gradimento da parte dell’utente/cliente. Gli utenti tendono a fruire di contenuti e/o effettuare acquisti online con una probabilità fino a tre volte superiore se l’esperienza digitale e la customer experience sono di alto livello, mentre non ritornano su siti e/o e-commerce caratterizzati da una scadente User Experience.



7. Data Scientist

L’80% del tempo che le imprese hanno dedicato ai dati è focalizzato sulla ricerca, preparazione e protezione mentre solo il 20% è stato finalizzato ad estrarre valore e creare vantaggio competitivo. L’obiettivo con queste figure è quello di ribaltare il trend e monetizzare i dati che le imprese hanno a disposizione.



8. SW & Web Developer

Entro il 2020 il 75% degli sviluppatori includeranno meccanismi di cognitive computing, machine learning e Intelligenza artificiale in almeno un’applicazione comprese quelle di analytic costituendo un’evoluzione del processo di trasformazione digitale delle aziende e creando un vantaggio competitivo in termini di innovazione e sostenibilità dei processi.



«Può sembrare strano ma per molte realtà è stato il Covid-19 a dare un impulso chiaro alla trasformazione digitale di numerose aziende - spiega Fabrizio Travaglini, Senior Executive Director Page Group -. Ecco perché i nostri clienti, soprattutto in un momento come questo, stanno richiedendo il nostro supporto per la ricerca, valutazione e selezione di figure in ambito digitale e tecnologico altamente strategiche per il loro business e fondamentali per affrontare le sfide che il mercato ci impone».