© Geoffrey Hubbel

Una settimana di festeggiamenti perché 75 anni di navigazione non sono da tutti. Ieri sera, uno dei momenti clou a Genova dove nel 1948 iniziò la storia di Costa Crociere, con il viaggio inaugurale della “Anna C”, la prima nave passeggeri della flotta. Prima a bordo di Costa Toscana un momento di rilettura storica di questa avventura, in collaborazione con Vanity Fair insaporito da prelibatezze dello chef Bruno Barbieri, accompagnato dalle bollicine di Ferrari Trento, che ha creato un’etichetta personalizzata per brindare al 75°. Presenti i vertici della compagnia, l'Ad di Costa Crociere, Mario Zanetti il ceo del Gruppo Carnival, Josh Weinstein ed il presidente Micky Arison in un momento brillantissimo per Costa che presenta numeri ben superiori agli ottimi andamenti del periodo pre Covid e con il “tutto esaurito” nella bella stagione. “In tutti questi anni, giorno dopo giorno, Costa ha portato in giro per il mondo milioni di ospiti, condividendo i momenti felici e indimenticabili delle loro vacanze – ha sottolineato Zanetti –. Per questo anniversario abbiamo voluto vivere emozioni altrettanto uniche insieme alla città di Genova, con uno spettacolo meraviglioso in una delle piazze più rappresentative. Ma anche continuare ad essere buoni cittadini della comunità genovese in cui siamo nati, portando un sorriso e un aiuto concreto alle persone più in difficoltà”. Ha chiuso la serata a bordo la grande musica con uno spettacolo di Malika Ayane. Poi lo sbarco degli ospiti per assistere ad uno show mai visto prima nel nostro Paese: il Monumental Tour in piazza Matteotti, uno spettacolo che ha unito musica elettronica, patrimonio culturale e digital art, creato dal DJ e produttore francese Michael Canitrot, con la facciata di Palazzo Ducale diventata una sorta di maxi schermo per uno show mozzafiato di immagini e luci. I festeggiamenti prevedono anche momenti di solidarietà come l'aiuto alla Comunità di Sant'Egidio e l'attenzione all’ospedale Gaslini.