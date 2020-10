Una passata edizione del Salone dello studente - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI











Come scegliere il proprio futuro dopo il diploma durante un anno scolastico in cui le iniziative di orientamento in presenza sono totalmente sospese? Campus Orienta dà il via a ben 11 edizioni web del Salone dello studente a copertura di tutte le regioni italiane attraverso la piattaforma www.salonedellostudente.it. Si parte con Abruzzo e Molise on line fino al 1° novembre, si prosegue con la Sicilia dal 9 al 15 novembre, per continuare con Lazio, Piemonte, Lombardia e tutte le altre regioni italiane sino al 21 febbraio, quando sarà il turno del Triveneto.

Che cosa si può fare durante queste settimane di orientamento interattivo e regionale? Le scuole secondarie della regione potranno conoscere la panoramica dell’offerta formativa della regione focus di quella settimana e di tutti gli atenei italiani. Inoltre, si potrà dialogare con esperti delle professioni, councelor e docenti universitari, seguire presentazioni e workshop, eseguire test attitudinali. E con un motore di ricerca scoprire e approfondire tutti i corsi di laurea e tutti gli Atenei.

I Saloni dello studente on line e regionali riproducono in rete quanto studenti e professori sono abituati a trovare nelle versioni in presenza a partire dal 1990, anno della prima edizione a Milano.

Nel sito si trovano quindi stand virtuali di accademie, its e atenei; percorsi espositivi interattivi dove sfogliare videogallery e scaricare brochure di sedi e corsi; sale workshop dove seguire presentazioni, incontri e webinar interattivi; sportelli counseling di coaching in cui porre domande e dialogare con gli interlocutori. Anche i docenti scolastici hanno un loro spazio virtuale apposito con incontri di aggiornamento didattico.

«I programmi e i servizi del Salone dello Studente on-line hanno la stessa completezza di quelli in presenza - spiega Domenico Ioppolo, coo di Campus Orienta -. Consentono di seguire i convegni per ben cinque giorni e di intervenire e porre domande ai relatori come fossero dal vivo. Inoltre abbiamo sfruttato l’opportunità digitale mettendo a punto una piattaforma interattiva che ha una completezza e una profondità impossibili negli eventi in presenza. La piattaforma avviata a maggio durante il lockdown ha già avuto oltre 50mila visitatori nei primi tre mesi, trasmettendo più di 170 webinar di coaching e di orientamento, e raccogliendo più di 300 contenuti, oggi tutti consultabili gratuitamente on line. Certo l’esperienza di una giornata di socializzazione, formazione e orientamento nei Saloni in presenza rimane insostituibile, ma siamo pronti a ripartire non appena le condizioni sanitarie ci permetteranno di farlo in sicurezza».

In epoca di eventi in emergenza sanitaria, l’orientamento alle scelte post-diploma diventa quindi tutto on line, gratis e interattivo. Nel 2021, appena le disposizioni governative per il contenimento del Covid-19 lo consentiranno, torneranno anche i Saloni dello studente in presenza.

Il Salone dello studente si rivela un’iniziativa ancora più utile in periodi di rischio e-learning, quando gli studenti, senza una guida costante e presente, rischiano di perdersi.

In Italia le matricole che lasciano il già al primo anno il corso prescelto sono ben il 36% (fonte Anvur, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca); i Neet (Neither in Employment or in Education or Training), giovani under 30 che non studiano e non lavorano, in Italia sono il 10% in più rispetto alla media dei Paesi Ocse. Secondo l’Istat addirittura il 26%, il valore più alto in Europa dopo la Grecia (28,9%). Il confronto con gli altri grandi Paesi Ue è addirittura impietoso: i nostri inoccupati sono il triplo della Germania (8,7%) e quasi il doppio delle Francia (13,8%). Dati e fenomeni che accrescono la necessità di iniziative di orientamento come il Salone dello Studente.

Il calendario dei Saloni dello Studente Campus Orienta regionali on-line già in programma fino a febbraio 2021 è il seguente: 26 ottobre/1° novembre 2020: Abruzzo e Molise; 2/8novembre: Sicilia; 9/15 novembre: Lazio; 16/22 novembre: Piemonte; 23/29 novembre: Lombardia; 30 nov/6 dicembre: Puglia e Basilicata; 7/13 dicembre: Toscana ed Emilia Romagna; 14/20 dicembre: Calabria; 11/17 gennaio 2021: Marche; 18/24 gennaio: Campania; 14/21 febbraio: Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige.