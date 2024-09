COMMENTA E CONDIVIDI













Laddove il buonsenso regola i rapporti politici, amministrativi e sociali, ecco che le iniziative valide possono trovare realtà e applicazione. Il senso di questa collaborazione tra Regione (il presidente Cirio) e Città di Torino (il sindaco Lo Russo) ha dato forza alle premesse e ai progetti di riportare il Salone dell’Auto a Torino, sotto la regia di un imprenditore, Andrea Levy, che ama la città, il mondo dell’auto in tutti i suoi aspetti (in più lui è coinvolto anche come titolare di scuderia e pilota) e soprattutto propone innovazione. Con queste premesse da domani, venerdì 13, a domenica 15 settembre il Salone dell’Auto ritrova la sua sede storica di Torino, stavolta all’ombra della Mole, è proprio il caso di dire così visto che l’evento si svolgerà con una formula innovativa all’aperto, nel pieno della bellezza centrale della città e con accesso totalmente libero e gratuito. Un salone innovativo “che non va a penalizzare le tasche delle famiglie - spiega Andrea Levy, il presidente - perché non ha costi di accesso, propone una passeggiata che è anche un invito-riflessione turistica alla scoperta delle bellezze della città, e si propone con soluzioni di mobilità accessibile, perché a Torino si può arrivare in treno alla stazione centrale di Porta Nuova e da lì si è subito dentro all’atmosfera del Salone dell’Auto, a contatto con le auto, gli stand, i protagonisti, la gente, le informazioni, le iniziative…”. Questo in sintesi il concetto del Salone nella sua veste innovativa.

IL PERCORSO. L’evento torna a Torino a cinque anni dall’ultima edizione di Parco Valentino, stavolta con una consacrazione diversa così come lo è l’appoggio istituzionale. Una passeggiata che parte da Porta Nuova-Piazza Carlo Felice e si snoda passando per via Roma, piazza San Carlo, Piazza Castello (con Palazzo Madama, Piazzetta e Giardini Reali, Teatro Regio), via Po e piazza Vittorio Veneto. Inoltre, nelle vicinanze, ci sono gli spazi di piazza Solferino (mezzi speciali di Esercito, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Croce Rossa), piazza Arbarello (Heritage) ma anche le navette da piazza Vittorio per raggiungere il MAUTO visitabile gratuitamente scaricando il Free Pass.

COSA VEDERE. Programma nutrito, intanto con la presenza di 42 marchi espositori che presentano le ultime e più sostenibili novità. Non solo: il Salone amplia lo sguardo sul Motorsport, passione e adrenalina offerti da modelli dinamici a fianco di quelli statici, con 10 modelli di F1, prototipi e auto da rally. Poi la storia, rappresentata da auto iconiche, modelli rari di cui alcuni unici anche mai visti, collezioni e hypercar da sogno. E ancora lo spazio dedicato ai grandi stilisti-carrozzieri italiani, una scuola che tutto il mondo ci invidia, nel ricordo di paolo Pininfarina e con la presenza di Flavio Manzoni responsabile del Centro Stile Ferrari accanto a Giorgetto Giugiaro, Italdesign, ASI per la collezione Bertone e lo IED, la scuola che insegna la nuova visione di auto e mobilità. Molti gli ospiti, alcuni a sorpresa. Tra quelli già annunciati spicca Loris Capirossi portato da Suzuki che si presenta con le auto ma anche con uno spazio moto (piazza Vittorio).

TEST DRIVE. Il pubblico può iscriversi anche alle prove delle autovetture: BYD, Nissan, Omoda, Tesla, XEV in piazza Carlo Felice, Lotus, Nissan e Polestar in piazza Castello.

IL PROGRAMMA. Venerdì 13 settembre ore 10 sfilata aperta dalle Carrozze del 1800 trainate da cavalli, quindi le prime auto a motore, e via via fino alle auto del 2000. Breve intermezzo alle 10.15 per la premiazione e celebrazione di 5 grandi carrozzieri italiani, Alle 10.30 la parata dei nostri giorni, con le novità proposte dalle 42 Case presenti, infine alle 12 la sfilata inaugurale affidata a Formula 1, vetture da rally e regine del Motorsport. Nel pomeriggio dalle 14 sessione di autografi e premiazione di Loris Capirossi, dalle 16 un meeting di Supercar, dalle 17 un importante convegno sul tema della sostenibilità. Sabato 14 dalle 10 le auto sportive che hanno segnato gli Anni 80, 90 e 2000; dalle 11 la parata nel circuito cittadino di prototipi, one-off, limited edition di tutti i tempi, dai grandi carrozzieri fino ai modelli restomod dei giorni nostri. A seguire le regine del motorsport di tutti i tempi; alle 17 l’arrivo del GP Salone Auto Torino. Domenica alle 11 Amiki Miei, il raduno internazionale di Lancia Delta organizzato da Miki Biasion campione del mondo rally nel 1988 e 1989. Una sfilata di 100 leggendarie Delta integrali. Alle ore 15 ritrovo di Mustang e il Meet and Greet Carmagheddon moderato da Federica Levy.