Saldi estivi ai nastri di partenza. Da oggi in Campania poi progressivamente in tutta Italia: lunedì sarà la volta della Sicilia, martedì della Basilicata e da sabato 6 luglio lo shopping scontato sarà possibile anche nelle altre Regioni. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro - circa 100 euro la spesa media pro capite - per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro. Ad acquistare in saldo saranno circa 15,6 milioni di famiglie. Una boccata d'ossigeno dopo che, complice una primavera piovosa, le vendite di abbigliamento negli ultimi mesi hanno subito un consistente rallentamento. "Le vendite di primavera sono letteralmente saltate, creando una condizione di disastro economico per le imprese e - sottolinea il presidente di Federazione ModaItalia/Confcommercio, Renato Borghi - sarebbe legittimo invocare lo stato di calamità per il settore che è fortemente condizionato dalla stagionalità insita nei prodotti di moda. I saldi estivi valgono circa il 12% dei fatturati dei fashionstore. L'auspicio è, quindi, che almeno in questi saldi riparta la corsa allo shopping e si possa riscontrare un'effervescenza dei consumi anche se i nostri commercianti possono solo sperare di fare cassa, ma non certo di recuperare una stagione mai partita".

Secondo uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i ribassi effettivamente praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni dell'Istat, stimando il trend di quest'anno, l'abbigliamento registrerà un abbassamento dei prezzi del 21,3%, in netto aumento rispetto ai precedenti saldi estivi, quando lo sconto si era attestato al 19,4%, anche se in lieve diminuzione rispetto a quest'inverno (-21,4%). Le calzature segneranno un ribasso del 20,2%, 2,2 puntipercentuali di differenza rispetto al 18% del luglio 2018. Dal Codacons arriva il solito decalogo per evitare di fare acquisti incauti: stare attenti ai prezzi, diffidando dagli sconti eccessi, alla possibilità di provare i capi e di cambiarli. L'associazione dei consumatori inoltre sottolinea che in realtà mai come quest'estate i negozi abbiano iniziato in anticipo a fare saldi per i clienti abituali, contattandoli via mail o messaggio.



E anche Google da consigli a chi vuole fare shopping on-line: utilizzare connessioni protette, noneffettuare transazioni finanziarie da computer pubblici, fare attenzione alle modalità di pagamento ma soprattutto non farsi ingannare da offerte specchietti per le allodole, "se è troppo bello per essere vero, potrebbe non esserlo". La corsa ai saldi estivi vede sempre più spesso protagoniste anche le vetrine online, croce e delizia dell'affare via web. Un interesse confermato da Google Trends, con le ricerche in rete iniziate già da mesi. E l'e-commerce è in crescita (+15%) e un terzo degli acquisti degli italiani avviene tramite smartphone (dati Netcomm).