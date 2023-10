COMMENTA E CONDIVIDI













L'Assemblea del Cnel, nella seduta che si è svolta questa mattina a Villa Lubin, con la partecipazione di 62 consiglieri su 64, ha approvato il documento finale sul lavoro povero e il salario minimo. Il via libera al testo è giunto a larga maggioranza, con 15 voti contrari. Lo comunica il Cnel al termine dell'Assemblea. A votare contro Cgil, Uil e Usb. No anche dai 5 consiglieri di nomina presidenziale che avevano presentato in mattinata la proposta, respinta dall'assemblea, di una sperimentazione della tariffa retributiva minima da affiancare alla contrattazione salariale. Dal voto si è astenuta invece Legacoop. Secondo il presidente Simone Gamberini, i "contenuti sono stati posti in secondo piano rispetto a dibattito politico animato da visioni strumentali".

Il documento del Cnel di fatto opta per il rafforzamento della contrattazione collettiva nazionale piuttosto che per l'inserimento tout court di una retribuzione minima oraria. Il Cnel ha tagliato in tempo il traguardo indicato dalla premier Giorgia Meloni che aveva fissato in 60 giorni il tempo per approntare una proposta sul salario minimo al centro di un infuocato dibattito politico alla luce delle proposte di legge di Pd e M5s che il 17 ottobre arriveranno in aula alla Camera. Ma nel dibattito tra i consiglieri di Villa Lubin ieri è spuntata la proposta di far coesistere un rafforzamento della contrattazione con una sperimentazione del salario minimo a favore di giovani, donne e migranti, le categorie più fragili ed esposte a retribuzioni non dignitose. Proposta che è stata però respinta dall'assemblea di oggi.