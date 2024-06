COMMENTA E CONDIVIDI













C’era una volta l’Opel Frontera, quel fuoristrada “vero”, versione europea dell’Isuzu MU (a 3 porte) e Isuzu Wizard (a 5 porte), svelato al di Salone di Ginevra 1992 e rimasto in produzione fino al 2003. Bene, scordatevi quel tipo di vettura: perché il Frontera che Opel si appresta a (ri)lanciare, con quel fuoristrada, a parte il nome, non ha nulla a che vedere.

Il “vecchio” Frontera era un veicolo di nicchia mentre il “nuovo” Frontera è un mezzo destinato a fare un bel po' di numeri, soprattutto in virtù dell’ottimo rapporto qualità/prezzo. A distanza di 21 anni, infatti, si presenta come un vero e proprio Suv che arriva anche ad ospitare 7 persone. “Il nuovo Frontera è un mezzo ideale per le famiglie – dichiara Federico Scopelliti manager director di Opel Italia – E disponibile anche a 7 posti, è spazioso, comodo, tecnologico, in perfetta sintonia con la transizione energetica, semplice e accessibile”.

Il comfort di viaggio è un obiettivo importante per questa vettura: il guidatore e il passeggero anteriore, per esempio, possono sedersi sui nuovi sedili Intelli-Seats brevettati, con una fessura al centro che allevia la pressione sulla parte bassa della colonna vertebrale. La capienza del bagagliaio è di 450 litri che, con i sedili abbattuti, arriva a 1.600 litri. Inoltre, chi vuole passare la notte all'aria aperta può semplicemente ordinare il nuovo Opel Frontera con barre sul tetto opzionali e una tenda da tetto con scaletta appositamente progettata per il Suv tedesco.

Gamma e allestimenti. Il nuovo Opel Frontera è disponibile sia in versione ibrida con tecnologia a 48 volt (da 24.500 euro) che in versione completamente elettrica (da 29.900 euro). La prima ha un motore turbo a benzina da 1,2 litri disponibile in due livelli di potenza (100 e 136 CV) abbinati ad un cambio automatico a 6 rapporti a doppia frizione. Alla Frontera Electric, accreditata di 350 km di autonomia, si aggiungerà in un secondo momento una versione "long range" capace di percorre fino a 400 km.

Gli allestimenti sono due: Frontera e GS. “Tengo a precisare - sostiene Scopelliti - che Frontera non è un entry level. E’ una versione votata all’avventura, dotata di tanta tecnologia di serie, su tutte i fari LED, il Pure Panel, il navigatore satellitare, la retrocamera, Apple car play android auto wireless e molto altro ancora”. L’allestimento GS, aggiunge il tetto panoramico nero a contrasto, i cerchi in lega da 17”, il clima automatico, sedile e parabrezza riscaldabili.