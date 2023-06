Fabio Panetta alla Banca centrale europea - Lemrich; Alina Emrich; Kiên Hoàng Lê/ECB

Il consiglio dei ministri ha avviato la procedura per nominare Fabio Panetta nuovo governatore della Banca d’Italia. Il secondo mandato di Ignazio Visco, governatore dal 2011 e confermato nel 2017, si esaurisce con la fine fine di ottobre e Panetta è una delle figure più qualificate per sostituirlo: è stato presidente dell’Istituto di vigilanza delle assicurazioni (Ivass), direttore generale della Banca d’Italia e dal 2020 è il membro italiano del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, il consiglio ristretto in cui vengono prese le più importanti decisioni di politica monetaria della zona euro.

I membri del Comitato esecutivo sono sei, compresi la presidente Christine Lagarde e il vice presidente Luis de Guindos, e sono loro a preparare le riunioni del Consiglio direttivo, che riunisce tutti i banchieri centrali dell’area euro e approva le scelte di politica monetaria. Il ruolo di consigliere garantisce relazioni ai massimi livelli nel mondo delle banche centrali, della politica economica europea e della finanza internazionale.

Panetta, romano di 64 anni, un tempo accompagnatore del governatore Antonio Fazio alle riunioni della Bce, era stato tra i nomi emersi al momento della formazione del governo Meloni come possibile ministro dell’Economia: era lo scorso autunno e già allora era circolata la voce che il suo rifiuto fosse legato proprio alla volontà di puntare alla guida della Banca d’Italia, destinata a liberarsi con la fine del mandato di Visco.

L’iter che porterà alla sua nomina è iniziato già lo scorso 23 giugno, quando - senza comunicazioni pubbliche - ha ottenuto il parere positivo dal Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il decreto di nomina approvato dal consiglio dei ministri sarà ora sottoposto al presidente della Repubblica, che difficilmente avrà obiezioni, visto il profilo proposto. La carica di governatore dura sei anni e può essere rinnovato una sola volta.

Alla Bce, Panetta si è occupato in particolare del progetto dell'euro digitale, su cui la banca centrale prenderà una decisione a ottobre. Possibile che porti alla Banca d'Italia quest'impulso verso l'esplorazione delle possibilità offerte dall'incrocio tra tecnologia e valuta.