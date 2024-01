Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













In Italia c’è sempre più lavoro, ma le retribuzioni non tengono il passo con l’inflazione, crescendo nel 2023 solo del 3,1% contro il 5,9% dell’Indice dei prezzi al consumo. Dopo i dati sull’aumento del Pil nel 2023 (+0,7%, poco sotto il +0,8% indicato nel Nadef), arriva un nuovo dato record sul numero di occupati in Italia, che si assestano a quota 23,75 milioni. In un Paese in cui aumentano i divari sociali ed economici, a dicembre scorso il tasso di disoccupazione totale è sceso al 7,2% (-0,2 punti rispetto a novembre, quello giovanile al 20,1% (-0,4 punti). Secondo i dati provvisori diffusi dall’Istat, il tasso totale è al livello più basso da dicembre 2008 (quando era al 6,9%), per i giovani da luglio 2007 (19,4%).

Di converso, il tasso di occupazione sale al 61,9%, con un incremento anno su anno di 456mila posti di lavoro in più, come sintesi dell'incremento di 418mila dipendenti permanenti e 42mila autonomi a fronte della diminuzione di 5mila dipendenti a termine. Rispetto al mese precedente, qualche segnale da non sottovalutare, comunque, c’è. Se infatti l’occupazione cresce (+0,1%, parti a +14mila unità) tra gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e gli under 34, cala invece tra le donne, i dipendenti permanenti e tra chi ha più di 35 anni. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-2,7%, pari a -50mila unità) per uomini e donne e per tutte le classi d'età, con l'eccezione dei 15-24enni tra i quali invece si osserva un aumento.

Secondo i dati Istat, la crescita del numero di inattivi (+0,2%, pari a +19mila unità, tra i 15 e i 64 anni) coinvolge le donne e gli individui di età superiore ai 35 anni; tra gli uomini e i 15-34enni si registra un calo. Il tasso di inattività sale al 33,2% (+0,1 punti). Confrontando il quarto trimestre 2023 con il terzo, si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6%, per un totale di 135mila occupati.

​Un problema di salari e disuguaglianze

Tutto bene, dunque? In realtà, quello che non torna in Italia è soprattutto il livello dei salari. Non basta avere lavoro se poi quel lavoro non consente a molti di mantenere una vita dignitosa o di poter pagare un affitto o un mutuo senza affanni. Sempre l’Istat ha diffuso stamane anche l’indice delle retribuzioni orarie, cresciute del +3,1% rispetto all’anno precedente. Un livello sufficiente? Basti pensare che l'inflazione media annua dello scorso anno è stata pari, secondo l'indice Ipca, al 5,9%, ossia quasi il doppio dell’aumento delle retribuzioni.

Ancora a dicembre un Rapporto Inapp segnalava che tra il 1991 e il 2022 i salari reali in Italia sono rimasti sostanzialmente al palo, con una crescita dell’1%, a fronte del 32,5% in media registrato nell’area Ocse. Un dato legato anche alla bassa produttività del lavoro, cresciuta comunque più delle retribuzioni, e alla fiammata inflazionistica. Il presidente dell'Inapp, Sebastiano Fadda, ha di recente ribadito che potrebbe essere utile in questo contesto l'introduzione del salario minimo legale. Dal punto di vista delle imprese, poi, sempre più consistente si fa il fenomeno del cosiddetto “labour shortage”, la carenza di lavoratori, con la difficoltà dei datori di lavoro a coprire i posti vacanti e per differenti ragioni.

Inoltre, i contratti in attesa di rinnovo a fine dicembre 2023 sono ancora 29 e coinvolgono circa 6,5 milioni di dipendenti, il 52,4% dei dipendenti. Secondo l'Istituto i 44 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 47,6% dei dipendenti - circa 5,9 milioni - e corrispondono al 48,1% del monte retributivo complessivo. Il tempo medio di attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, è aumentato dai 20,5 mesi di gennaio 2023 ai 32,2 mesi di dicembre 2023.

Anche l’ultimo rapporto Oxfam, diffuso nei giorni scorsi, sottolinea che, al di là dell’aumento dell’occupazione, in Italia la forbice tra ricchi e poveri si sta ampliando. Il quadro distribuzionale tra il 2021 e il 2022 mostra quasi un dimezzamento della quota di ricchezza detenuta dal 20% più povero (passata dallo 0,51% allo 0,27%), a fronte di una sostanziale stabilità della quota del 10% più ricco degli italiani. Se a fine 2021 la ricchezza del top-10% era 6,3 volte superiore a quella detenuta dalla metà più povera della popolazione, il rapporto supera il valore 6,7 nel 2022. Il profilo poco egalitario della distribuzione dei redditi colloca il nostro Paese in ventunesima posizione sui 27 Paesi membri dell’Ue. Ampi divari restano poi anche tra Nord e Sud Italia, così come tra aree metropolitane e aree interne.