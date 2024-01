ANSA

I dati sul Pil dell'Eurozona sono al centro dell'attenzione per stimare la tempistica del primo taglio dei tassi della Banca Centrale Europea.

Nel 2023 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7% rispetto al 2022, chiuso a +3,7%.

Lo rende noto l'Istat precisando che nel 2023 ci sono state due giornate lavorative in meno del 2022 e che i risultati dei conti nazionali annuali saranno diffusi il prossimo 1 marzo.

La stima del governo contenuta nella Nadef indicava per lo scorso anno una crescita dello 0,8% ma, dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha evidenziato il rischio di un rallentamento dell'economia e quindi di una revisione al ribasso delle previsioni.

In Francia, il Pil è rimasto stabile nel quarto trimestre del 2023 ed è cresciuto dello 0,9% sull'intero anno.

La Germania ha registrato un calo dello 0,3% del Pil nel quarto trimestre del 2023. Il dato conferma la debolezza della prima economia europea, la cui industria e le cui esportazioni stanno rallentando. "Dopo la stagnazione dell'economia tedesca nei primi tre trimestri, la produzione economica è diminuita nel quarto trimestre del 2023", riassume l'ufficio nazionale di statistica Destatis. Nell'intero 2023, l'economia tedesca ha subito una contrazione dello 0,3%, come annunciato da Destatis a gennaio.

L'economia spagnola ha chiuso il 2023 con una crescita del Pil su base annua del 2,5% e una robusta accelerazione nel quarto trimestre dello 0,6% rispetto allo 0,4% del trimestre precedente, secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di Statistica (Ine). In un contesto complicato dai conflitti e nonostante l'aumento dei tassi di interesse, il Pil ha superato le previsioni del governo, che a inizio anno situavano la crescita su livelli di poco superiori all'1%.