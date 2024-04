ANSA

Il proprietario del marchio Gucci, Kering ha acquistato da Blackstone un palazzo commerciale nella principale via dello shopping di Milano per 1,3 miliardi di euro nell'ambito delle più grandi operazioni immobiliari europee degli ultimi due anni. La domanda da parte dei gruppi del lusso aiuta gli immobili commerciali di fascia alta a sfidare la grande recessione.

La vendita di via Monte Napoleone 8, un edificio che ospita il negozio Saint Laurent di Kering, così come Prada e il Café Cova di proprietà di LVMH, segna la più grande vendita immobiliare mai realizzata da Blackstone in Europa.



Situato in uno degli incroci più importanti del Quadrilatero della moda, il palazzo settecentesco si sviluppa su cinque piani, per un totale di 11.800 metri quadrati di superficie lorda. L'immobile comprende più di 5.000 metri quadrati di superficie commerciale. È l’ultimo di una serie di grandi acquisti immobiliari da parte di case di moda di lusso che cercano di bloccare sedi prestigiose nelle principali città globali.



Come riporta il Financial Times, la corsa per il controllo di questi siti ha reso gli immobili di vendita al dettaglio di lusso una delle nicchie in cui vengono ancora conclusi grandi affari, in un momento in cui gli elevati costi di finanziamento e l’incertezza sul mercato più ampio hanno depresso del 50% i volumi delle transazioni immobiliari globali.



L'investimento - si legge in una nota - si inquadra all'interno della strategia immobiliare selettiva di Kering, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue Maison.

Blackstone, ha fatto sapere che l'accordo «dimostra un'eccezionale domanda da parte degli investitori per immobili di alta qualità nei mercati più forti».



Il gruppo del lusso Kering a gennaio ha annunciato l'acquisto da 963 milioni di dollari di un edificio all'angolo tra la Fifth Avenue e la 57th Street a New York, aggiungendosi ad un portafoglio di asset di punta in altre città tra cui Parigi e Tokyo.

Kering e il suo più grande rivale LVMH sono stati gli acquirenti di tre delle cinque maggiori vendite immobiliari in Europa lo scorso anno, secondo MSCI, con l'acquisto di circa 1 miliardo di euro da parte di LVMH dalla società di investimento Brookfield sugli Champs-Élysées a Parigi in cima alla lista. Prada a dicembre ha concordato l'acquisto da 425 milioni di dollari del suo flagship store di New York.

L’operazione di Milano rappresenta la più grande vendita immobiliare in Europa da marzo 2022. Secondo i consulenti Cushman & Wakefield, via Monte Napoleone è la seconda via dello shopping più alta del mondo, dopo la Fifth Avenue a New York.