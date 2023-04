IMAGOECONOMICA

COMMENTA E CONDIVIDI













L’obiettivo è tagliare il traguardo dei mille punti vendita incrementando la presenza soprattutto nel centro Italia. Md, il secondo discount italiano per volume d’affari (con una quota del 15-16%) ha presentato oggi a Milano i risultati del 2022 e il piano di sviluppo per i prossimi anni. In un momento storico difficile con l’inflazione a doppia cifra che pesa sul carrello della spesa i discount stanno vivendo una fare di crescita ma i supermercati tradizionali rispondono spingendo sui prodotti a marchio interno.



L’anno appena trascorso è stato chiuso con 3,4 miliardi di ricavi, un utile netto di 72,4 milioni in linea con l’anno precedente (+11%). Tra il 2017 e il 2021 secondo i dati Mediobanca Md è stato ii primo gruppo come della gdo come incremento di fatturato il 9,7% annuo. Tra le iniziative in ambito di sostenibilità un progetto per ridurre lo spreco alimentare mettendo in vendita i prodotti in scadenza con sconti elevati sino al 50% che ha avuto buoni risultati (il 64% di prodotti “bollinati” venduti). In autunno verrà presentato il primo bilancio di sostenibilità. Sul fronte dell’innovazione l’apertura del deposito di Cortenuova in provincia di Bergamo interamente automatizzato ha consentito un aumento della capacità del deposito del 30-40%. Per questo e altri progetti sono stati investiti 200 milioni di euro.



Per sostenere i consumatori in un periodo così difficile la politica è stata quella di limitare gli aumenti al 2% assorbendo quindi una buona fetta di inflazione. Se il fatturato resta stabile anzi continua a crescere i volumi sono in contrazione. L’obiettivo è conquistare i clienti di altri supermercati con prodotti differenziati a livello di offerta qualitativa e di prezzo. Md ha al momento ben 37 marchi propri (le marche tradizionali rappresentano appena il 2-3% dei prodotti in vendita) è un’azienda interamente italiana presente con oltre 800 punti vendita (tra quelli di proprietà e quelli affiliati che sono circa un quarto). Il record in Lombardia con 168 negozi al secondo posto la Campania da dove nel è partito il business. Patrizio Podini ha fondato Md nel 1994 a Gricignano di Aversa.



Nel presentare i dati Podini ieri ha ammesso che al momento è difficile reperire personale soprattutto nelle regioni del Nord e che l’obiettivo è una maggiore espansione nelle regioni del centro-Italia, soprattutto Emilia Romagna e Umbria. Più difficile e al momento considerato meno strategico il Veneto. Nel 2022 sono stati assunti 1300 dipendenti portando a 8500 il numero complessivo dei collaboratori.