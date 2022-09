La logistica diventa sempre più sostenibile e cerca nuove figure - Archivio

La pandemia ha cambiato anche il settore della logistica e dei trasporti, che ha dovuto affrontare una serie di sfide molto complesse e reagire in tempi decisamente molto ristretti. I cambiamenti nel comportamento dei consumatori, infatti, hanno spinto gli operatori ad adeguare i flussi di trasporto delle merci, gli approvvigionamenti nei magazzini e, quando possibile, a digitalizzare ed automatizzare alcune operazioni. «Non si tratta – spiega Orazio Stella, senior partner di Loriga&Associati, società di ricerca e selezione – semplicemente di portare le merci da un punto a un altro. Negli ultimi anni, il settore è cambiato notevolmente e, di conseguenza, anche le aziende hanno dovuto adattarsi, implementando per esempio supply chain sempre più flessibili e garantendo un servizio post vendita sempre più efficiente, capace di risolvere problemi complessi e in tempi rapidi. E questo richiede, inevitabilmente, competenze specifiche e specialistiche». È cresciuta, negli ultimi anni, l’attenzione alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti dagli operatori del settore. Le aziende, infatti, hanno capito che non basta più competere sul prezzo, ma è indispensabile puntare sulla qualità. Fino a poco tempo fa, i grandi centri servizi logistici erano in Estremo Oriente (Indonesia, India o Filippine), ma piano piano ci si sta sempre più rendendo conto che questo modello non è più sostenibile al fine di garantire qualità ed efficienza ai propri clienti. «La qualità del servizio – aggiunge Stella – sarà il vero fattore di vantaggio competitivo e le aziende che saranno in grado, nei prossimi 36 mesi, di riportare i propri centri in Italia (o comunque riavvicinarli a dove risiedono e operano i propri clienti) potranno competere in un mercato sempre più complesso che richiede ottimizzazione dei costi, standardizzazione dei processi ed elevata qualità. Le figure chiave di questo cambiamento saranno sostanzialmente tre: commerciali, amministrativi e operation manager». Anche la sostenibilità potrebbe creare nuove opportunità di sviluppo per le aziende e nuove figure professionali che possano affrontare la sfida della transizione da un modello industriale che sfrutta e consuma risorse a un modello che, invece, le trasforma. Ridurre al minimo l’impatto ambientale è una delle priorità delle imprese. «La logistica sostenibile – precisa Claudia Meazza, Manager divisione Banking & Real Estate di Hunters – si pone l’obiettivo di legare la supply chain al territorio, in modo tale da risolvere i problemi di mobilità all’insegna della sostenibilità e della compatibilità ambientale, per offrire una più economica e performante catena del valore, riducendo i costi, ottimizzando i consumi e promuovendo il riciclo, in ottica zero waste. Una missione indicata a chiare lettere anche nel Pnrr che, non dimentichiamolo, spinge anche a investire fortemente nell’istruzione per colmare quel gap di competenze tecnologiche che diventeranno sempre più determinanti per vincere le sfide future». Nei prossimi 12 mesi, secondo i dati elaborati da Loriga&Associati, registreremo una crescita superiore al 35% del numero di opportunità che si renderanno disponibili sul mercato con riferimento a tre figure chiave. Per questi professionisti ci sono ottime opportunità di carriera e, conseguentemente, di guadagno.

Sales Manager: è una figura strategica per ogni tipologia di azienda. È responsabile dello sviluppo commerciale e dell’aumento del giro d’affari. Si occupa, quindi, dell’identificazione di nuovi mercati, della fidelizzazione dei clienti già acquisiti e del coordinamento delle reti di vendita.

Operation Manager: è responsabile dei processi legati alla produzione e consegna di un prodotto. Si occupa inoltre di organizzare tutte le attività utili per assicurare una perfetta operatività del flusso delle merci, in entrata e in uscita.

Professional Amministrazione/Contabilità: gestisce il processo di contabilità aziendale e si assicura che vengano rispettati le procedure e gli adempimenti fiscali. Sono sempre più gradite competenze (anche se non specialistiche) in ambito controllo di gestione e analisi di bilancio.

Sustainable Supply Chain Manager: ha il compito di ridurre gli impatti ambientali della supply chain e attuare strategie di economia circolare, salvaguardando al contempo i margini e la qualità della customer experience. Gestione energetica, riciclo e valorizzazione dei rifiuti, riutilizzo degli imballaggi, trasporti verdi, recupero dei prodotti usati sono tutti ambiti in cui il Sustainable Supply Chain Manager deve muoversi.

Mobility Manager: sviluppa e implementa strategie volte ad assicurare il trasporto delle persone in modo efficiente, sotto l’aspetto sociale, ambientale e di risparmio energetico. Le pubbliche amministrazioni e le aziende private con più di 100 dipendenti e con sede in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia o in un comune con almeno 50.000 abitanti sono obbligate ad assumere questo professionista, ma anche aziende di più piccole dimensioni stanno iniziando a tenere sempre in maggiore considerazione il trasporto efficiente delle persone. Il Mobility Manager analizza la domanda di mobilità e i principali fattori che ne determinano i comportamenti ed applica le competenze di economia e management dei trasporti all’analisi delle esigenze degli utenti/clienti e alla pianificazione e gestione di servizi di trasporto pubblico locale sia tradizionale che innovativo.

Data Analyst Supply Chain: analizza grossi volumi di dati non utilizzati e flussi di informazione interni ed esterni della supply chain per elaborare report e sviluppare modelli predittivi e formulare raccomandazioni di ottimizzazione per l'azienda. Supporta, inoltre, i Demand & Supply Planner o il reparto commerciale nell’elaborazione delle previsioni dei volumi di vendita grazie alle analisi in tempo reale delle transazioni effettuate dai clienti, così da poter adeguare gli stock presenti in magazzino.

Per iniziare la carriera in questi ambiti professionali si può scegliere tra percorsi di studi post universitari – come per esempio il master in Supply Chain Management e Green Economy o il master in Sustainable Mobility – oppure corsi formativi erogati da enti di formazione o società di consulenza per accrescere le competenze dei professionisti già presenti in azienda.

Alla Bracchi la logistica è sempre più rosa: il 45,5% dei nuovi assunti è donna

La logistica attrae sempre più i giovani e le donne. Bracchi ha infatti appena terminato una campagna di un centinaio di assunzioni nei primi mesi del 2022: 78 dipendenti faranno riferimento alle sedi italiane (tra di loro, 30 sono donne), 23 nuovi dipendenti per le sedi estere (di cui ben 16 presenze femminili), distribuiti tra Germania, Polonia e Slovacchia. L’età media aziendale è intorno ai 40 anni. Il 90% dei nuovi arrivi in Bracchi sono contratti di tipo indeterminato e determinato, con un significativo numero di stabilizzazioni, il restante sono tirocini formativi che per Bracchi rappresentano una valida via per scoprire nuovi talenti. Il dato della presenza femminile in azienda a questo punto è significativo: il 45,5% dei nuovi assunti è donna, in un settore percepito storicamente come maschile, segno dell’impegno aziendale verso la parità di genere, ma anche di un nuovo modo, dal punto di vista delle donne, di percepire la logistica. In Bracchi, infatti, ci sono donne alla guida di camion e muletti, ma sono presenti anche in ruoli manageriali e in ogni ambito della vita lavorativa, dall’ingegneria logistica alla pianificazione dei trasporti, dalla direzione delle succursali estere, fino agli uffici amministrativi. «Abbiamo un forte bisogno di giovani capaci di affrontare le sfide che la logistica ci pone ogni giorno - dice l’amministratore delegato Umberto Ferretti -. Siamo alla ricerca costante soprattutto di autisti, magazzinieri, ingegneri logistici e professionisti nella gestione di trasporti, spedizioni, gestione documenti doganali e fiscali, amministrazione. Per aiutarli a integrarsi in azienda, diamo la possibilità ai giovani di mettersi alla prova con percorsi di formazione e tirocini aziendali, grazie anche a partnership attive con istituti di formazione».

Migliaia di offerte a settembre

L'Agenzia per il lavoro Etjca propone nel mese di settembre oltre 1.700 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale. In Lombardia numerose posizioni aperte come operai addetti alle materie plastiche, addetti all’assistenza clienti inbound nel settore bancario e magazzinieri dedicati al carico e scarico. In Piemonte si ricercano banconisti, scaffalisti e addetti al confezionamento alimentare. In Veneto si seleziona un responsabile di sala e bar e un account di selezione. In Liguria sono richiesti impiegati contabili, e un carrozziere montatore. In Emilia-Romagna sono richiesti operai sociosanitari, addetti al confezionamento e al posizionamento prodotti. In Umbria si selezionano elettricisti industriali e un manutentore elettromeccanico. Nel Lazio ci sono opportunità come operaio metalmeccanico esperto, elettricisti e termoidraulici. In Abruzzo sono attive le ricerche per un autista per scuolabus, un fisioterapista e un elettricista industriale. In Toscana si ricercano muratori con esperienza e manovali edili. Inoltre si segnala che la filiale di Lucca ha aperto una selezione di oltre 350 risorse da impiegare durante il Festival internazionale Lucca Comics & Games, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre, in particolare si ricerca personale addetto alla gestione del controllo degli accessi (pedonali e veicolari), oltre che tecnici e facchini per i numerosi eventi che si svolgeranno durante le giornate della manifestazione. In Sardegna si ricercano un impiegato amministrativo contabile e addetti call center inbound; in Sicilia si segnalano posizioni aperte per un banconista salumeria e addetto al reparto ortofrutta. In Puglia si ricercano un ponteggiatore, un coibentatore e muratori edili. In Calabria vengono assunti addetti customer care telefonico. I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.www.etjca.it.

Il Gruppo Hera - con oltre 9mila dipendenti, di cui il 96,5% a tempo indeterminato - investe continuamente nello sviluppo delle competenze e nella formazione delle risorse. Sta avviando una capillare campagna di acquisizione dei talenti, in collaborazione con ManpowerGroup, società che opera nella selezione del personale. Insieme hanno ideato un progetto che prevede l’assunzione di nuove risorse dopo un percorso di formazione distintivo che consentirà loro di consolidare le proprie competenze, anche grazie alla Corporate University del Gruppo e all’utilizzo di strutture avanzate come il training center di Ferrara. In questi giorni sta partendo una massiccia campagna informativa al fine di avviare i percorsi di formazione e i primi inserimenti già nel mese di ottobre. Entro il 2023 saranno circa 300 le risorse coinvolte, che saranno poi assunte nelle diverse aree della multiutility o dalle aziende fornitrici che supportano il Gruppo nella gestione dei propri servizi. Questo progetto va quindi a rafforzare l’impegno del Gruppo Hera nello sviluppo dei territori serviti in termini di assunzioni: solo nel 2021 sono stati circa 650 i nuovi inserimenti, di cui 150 tirocini. Il percorso vede il coinvolgimento del Gruppo Hera e di ManpowerGroup, attraverso le proprie società Manpower ed Experis, lungo l’intero iter di selezione: dalla candidatura all’inserimento, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza del candidato e svilupparne le competenze durante tutte le fasi del processo. Sarà possibile candidarsi attraverso la pagina dedicata all’indirizzo https://www.manpower.it/azienda/hera.

L'Agenzia per il lavoro Nhrg ha in programma per il prossimo anno l’apertura di alcune filiali al Nord e al Centro. Da questo nasce la necessità di ampliare l’organico, con la ricerca di dieci profili.

Cinque Branch Manager

Mansione: responsabilità delle filiali affidate e della fornitura di servizi ai clienti presenti nel territorio di competenza. Requisiti: Moderni processi di marketing e vendita, Costruzione del budget di filiale, Capacità di gestione di un conto economico, di forecasting e reporting sulle vendite capacità di contatto, di comprensione e penetrazione Conoscenza Gestionali Apl, Pacchetto Office Automation. Sedi di lavoro: Nord e Centro Italia.

Cinque Sales Assistant

Mansione: acquisizione e sviluppo nuovi clienti per la somministrazione del lavoro e ricerca e selezione del personale; responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di fatturato e margine assegnato. Requisiti: Almeno un anno di esperienza maturata all’interno delle Agenzie per il Lavoro; laura triennale in scienze economiche, umanistiche o equipollenti. Sedi di lavoro: Nord e Centro Italia.

Per approfondire i dettagli dei profili ricercati e inviare il proprio cv è sufficiente andare sul sito www.nhrg.it nella sezione offerte di lavoro (Offerte di lavoro – Lavora in Nhrg).

Cinecittà World apre il proprio sipario al talento. Sabato 1° ottobre, a partire dalle ore 11, nel Parco divertimenti del cinema e della Tv di Roma si terrà la selezione di 150 nuovi talenti da inserire nei vari dipartimenti già per i prossimi eventi di Halloween e Capodanno: 50 addetti alla ristorazione (aiuto cuochi, banchisti/cassieri, camerieri), 20 figuranti per Halloween, 20 addetti alle attrazioni, 20 risorse tra attori, cantanti, ballerini e animatori che vogliono far parte del cast artistico del Parco. E ancora: dieci steward (addetti al parcheggio, ai tornelli, alla sicurezza), dieci addetti alle pulizie, cinque addetti alla biglietteria, cinque addetti ai negozi, cinque tutor dei percorsi didattici e cinque addetti al telemarketing e customer care. Per partecipare alle selezioni che si terranno in Via Irina Alberti, 00128 Roma, non ci sono limiti di età, ma i requisiti essenziali richiesti sono: la disponibilità, l’entusiasmo e un’ottima capacità di accoglienza. Occorre inviare la propria candidatura nella sezione “Lavora con noi” del sito www.cinecittaworld.it entro il 25 settembre.

Al via la campagna di assunzioni di Vendor Srl (https://www.vendorsrl.it/). La società di consulenza che da un decennio supporta la competitività delle aziende nel mercato globale, attraverso lo sviluppo di progetti di efficienza finanziaria, energetica e operativa, ha infatti aperto le selezioni per numerose figure da inserire nelle sue divisioni. Si ricerca in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Marche e Lazio. La selezione è già aperta per le seguenti figure:

· Impiegato/a Amministrativo-Contabile Senior;

· Project Manager – Tecnico Finanza Agevolata;

· Business Developer – Commerciale Finanza Agevolata;

· Ingegnere Project Manager – Divisione Industria 4.0, Ricerca e Sviluppo, Pnrr.

È possibile candidarsi attraverso l’apposita area del sito aziendale.

Fondazione Vodafone rinnova l’impegno per lo sviluppo delle competenze digitali dei giovani che non studiano e non lavorano. Chi completa il percorso del “learning game” LV8, avrà anche l’opportunità di partecipare alla selezione per entrare in Vodafone attraverso stage formativi retribuiti. Con il “learning game” LV8 (level8) infatti, i ragazzi, attraverso l’esperienza del videogioco, possono acquisire conoscenze digitali di base e di alcuni applicativi. Con il superamento degli otto livelli è possibile poi accedere a corsi gratuiti mirati e ad altre opportunità formative promosse dai partner di LV8 (Fondazione Cariplo con la seconda edizione del progetto NEETwork che propone percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro e tirocini retribuiti; Binario F from Facebook, che ha offerto anche importanti contenuti sviluppati ad hoc per il gioco; Generation Italy, fondazione nata da McKinsey & Company, Google e Repubblica Digitale, alla quale Fondazione Vodafone aderisce con il progetto LV8). Per poter moltiplicare le opportunità per i giovani, valorizzando l’ecosistema costruito intorno a LV8, Vodafone ha deciso di fare un passo in più: giocando a LV8, i ragazzi avranno la possibilità di partecipare alla selezione per quattro stage di tre mesi in Vodafone, presso le sedi di Roma o Milano. Per partecipare i candidati dovranno avere requisiti specifici: avere meno di 26 anni, essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, essere disponibili a lavorare nelle sedi indicate. Fino al 16 ottobre, i candidati dovranno completare i livelli di LV8 e ottenere i 3 Open Badge, classificarsi nelle prime 50 posizioni (TOP50) di un Super-Quiz, caricare sull’app di LV8 il proprio cv e raccontarsi brevemente. I curricula dei ragazzi verranno valutati dal team Hr di Vodafone per un colloquio conoscitivo dove verranno valutate anche le soft skill. Gli stage potranno essere attivati a partire dalla metà di novembre.

Per informazioni: Fondazione Vodafone-Gioca a Lv8.

Il Gruppo Körber ospita la prima Career Week virtuale

Dal 26 al 30 settembre, Körber ospiterà la prima Career Week virtuale e globale offrendo occasioni di confronto, discussione e approfondimenti su un’ampia gamma di opportunità di impiego. Il programma include infatti sessioni stimolanti, momenti di formazione sia per i nuovi assunti che per i manager, tavole rotonde tenute da esperti nel settore e differenti proposte lavorative per le quali i partecipanti possono candidarsi immediatamente. Il Gruppo tecnologico internazionale, con più di 100 sedi in tutto il mondo, offre ai candidati l'opportunità di sviluppare il proprio potenziale e li invita a scoprire lo "spirito imprenditoriale" che lo contraddistingue. Gli interessati possono trovare le informazioni sulla Körber Career Week e registrarsi gratuitamente a questo link.