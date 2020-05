"Think Tank Basilicata", un'occasione per giovani e aspiranti imprenditori del Sud - Archivio

In un momento così delicato per il Paese e il Mezzogiorno, con l’obiettivo di lanciare un messaggio di speranza e di ottimismo, riparte il Think Tank Basilicata, un’iniziativa a carattere strategico- competitivo promossa da Total E&P e The European House – Ambrosetti. L’iniziativa è supportata da un comitato scientifico composto da: Massimiliano Cesare (presidente di F2I Sgr; presidente di Invitalia – Mediocredito Centrale); Enrico Giovannini (ordinario di Statistica Economica Università di Roma Tor Vergata; portavoce dell'Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS); Claudia Pingue (direttore generale di Polihub, acceleratore di start up e Distretto di Innovazione del Politecnico di Milano; Venture Partner, 360 Capital Partners; Chairman of the Board e Co-founder, dodigital srl); Gianni Riotta (vice presidente esecutivo, Council for the United States and Italy; Pirelli Visiting Professor, Princeton University; membro permanente, Council on Foreign Relations; editorialista, La Stampa). Il Forum internazionale dello scorso 30 gennaio 2019 a Matera – che ha visto la partecipazione di oltre 200 attori del territorio e di 24 relatori da tutto il mondo – si è chiuso con la presentazione della visione Basilicata: energie per un futuro sostenibile. Una visione che vuole spingere la Basilicata a diventare una tra le regioni più sostenibili e resilienti in Italia e in Europa, valorizzando in primis tre punti di forza del territorio: la presenza di attori che fanno parte dell’industria capital intensive, la presenza di filiera agroalimentare estesa e il contributo dell’industria culturale e del turismo.



Nel 2020, il Think Tank evolve in un Act Tank, con l’obiettivo di passare dalle proposte alle azioni e dare risposte concrete alle esigenze strategiche del territorio. I risultati del percorso 2020 – che prevede una serie di incontri fisici e/o digitali da pianificare in funzione dell’andamento dell’emergenza Covid-19 – saranno presentati in un Forum finale che si svolgerà il 4 dicembre 2020, a Matera. Il Forum chiamerà a raccolta tutti gli stakeholder chiave del processo, per confrontarsi – con il contributo di relatori nazionali e internazionali – sulle questioni più importanti da affrontare e costruire insieme un futuro comune per questa Regione. «Ora che intravediamo la luce in fondo al tunnel della terribile emergenza che ha colpito il mondo intero, e in particolare il Paese e la Basilicata, è arrivato il tempo di mettersi assieme ed unire le forze di tutti. Ora è il momento giusto per agire e per innovare. Contiamo che questa iniziativa permetta a tutti quelli che vogliono agire ed innovare di partecipare con mente e spirito aperti. Mi rivolgo a chi prende le decisioni, alle nostre forze migliori: facciamo in modo che la capacità imprenditoriale del Sud (che siano grandi, piccole o nuove imprese) possa contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile», Carsten Sonne-Schmidt, Country Chair di Total in Italia e amministratore delegato di Total E&P Italia.



L’attività della seconda fase del Think Tank Basilicata si arricchisce con il lancio della Call for Ideas “Power2Innovate”, un’iniziativa a favore di start up e aspiranti imprenditori del Mezzogiorno con idee innovative e ad alto potenziale. Si tratta di un segnale concreto a supporto del rilancio del tessuto socio-economico del territorio, proprio in una circostanza di generale difficoltà in cui imprenditorialità, innovazione e sostenibilità possono rappresentare gli strumenti attraverso cui guardare al futuro. «In un momento così drammatico per tutto il nostro Paese vogliamo dimostrare che – nel rispetto delle regole e delle indicazioni delle nostre Istituzioni – è necessario mantenere lo sguardo attento al futuro, per continuare a costruire comunità sempre più resilienti e in grado di assorbire gli shock, puntando innanzitutto sugli investimenti ma anche sulle idee e la forza dei nostri giovani. Proprio dal Sud, in questo momento, possono arrivare l’energia e lo spirito utili a tutta l’Italia», Valerio De Molli, Managing Partner e ceo di The European House – Ambrosetti.



Saranno premiate le migliori sei idee per lo sviluppo di soluzioni sostenibili che possano trovare applicazione in Basilicata, nelle aree in linea con le competenze strategiche della Regione: Industria High Tech, AgriFood, Cultura e Turismo. Ciascuna delle sei idee vincitrici potrà:

— prendere parte ad un percorso di accelerazione imprenditoriale di sei mesi volto al perfezionamento del modello di business progettato e sviluppato dell’Innovation & Technology Hub di The European House – Ambrosetti.

— partecipare a una Pitch Presentation in occasione del Forum finale del Think Tank Basilicata 2020 (4 dicembre 2020, Matera), in cui saranno votati live i tre progetti migliori, che successivamente:

- riceveranno un supporto di mentoring da parte di un manager di Total E&P Italia;

- avranno accesso diretto alle gare lanciate da Total E&P Italia nei rispettivi settori di competenza in cui sono risultati vincitori;

- avranno a disposizione un ufficio presso una Sede di Total nell’area della Concessione

Gorgoglione in Basilicata, con adeguate infrastrutture tecnologiche e di connessione.

La Call for Idea sarà attiva e aperta ai candidati di tutte le regioni del Sud fino al 15 ottobre 2020 sul sito www.ambrosetti.eu/power2innovate.

L’attività di screening e valutazione delle sei idee imprenditoriali che parteciperanno al Forum del 4 dicembre sarà realizzata dall’Advisory Board Think Tank Basilicata composto – oltre che dai membri del Comitato Scientifico – anche dai Vertici di Total E&P e di The European House – Ambrosetti.