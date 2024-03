COMMENTA E CONDIVIDI













Swisscom, l'operatore svizzero di telecomunicazioni, acquisterà la filiale italiana del gigante britannico Vodafone per 8 miliardi di euro con l'obiettivo di fonderla con la propria filiale Fastweb. La conferma di quanto già annunciato nei giorni scorsi è arrivata con la firma da parte della stessa Swisscom di un accordo vincolante con il gruppo britannico. Con questa operazione il gruppo Swisscom mira a rafforzare "notevolmente" la propria posizione in Italia, dove il gruppo è presente dal 2007 con Fastweb.

"Dalla transazione nascerà un operatore con asset convergenti e le dimensioni adeguate a competere efficacemente nel mercato e incrementare il livello di concorrenza nel Paese. La NewCo continuerà, inoltre, a mettere le proprie infrastrutture di alta qualità fisse e mobili a disposizione di terzi per servizi di accesso all'ingrosso", sottolinea una nota.

Il closing dell'operazione "non richiederà il voto degli azionisti Swisscom" e dovrebbe verificarsi nel primo trimestre del 2025. La newco e il gruppo Vodafone stipuleranno alcuni accordi di servizio transitori e a lungo termine, tra cui un contratto di licenza che consente l'uso del marchio Vodafone in Italia per un massimo di 5 anni dopo il closing, precisa ancora Swisscom.



Cauti i sindacati. "Adesso ci aspettiamo che da questa azienda integrata, dove è facile immaginare le opportunità per stakeholder e cliente finale, ci sia la stessa attenzione verso le lavoratrici e i lavoratori di Vodafone e Fastweb poiché proprio le loro professionalità hanno rappresentato e rappresenteranno l'asset vincente della nuova società", sottolinea il segretario generale della Fistel Cisl nazionale Alessandro Faraoni. Che aggiunge: "Già oggi incontreremo l'azienda Vodafone e prossimamente auspichiamo di incontrare anche i vertici aziendali di Fastweb, abbiamo buone relazioni sindacali in tutte e due le aziende e tali le vogliamo mantenere nella futura NewCo sapendo che vigileremo con grandissima attenzione il percorso da qui al closing previsto per il primo trimestre del 2025".