Swisscom pronta ad acquisire Vodafone Italia

Swisscom, tramite la sua affiliata Fastweb, si appresta ad acquisire Vodafone Italia per 8 miliardi di euro. L'accordo preliminare raggiunto tra le due società segna una svolta nel settore e potrebbe ridefinire il futuro delle telecomunicazioni italiane ed europee.

L'annuncio è stato dato attraverso una nota ufficiale emessa da Swisscom, confermando trattative esclusive con Vodafone per l'acquisizione del 100% delle azioni di Vodafone Italia. La fusione proposta mira a unire le risorse e le competenze di Vodafone Italia con quelle di Fastweb, il già robusto marchio italiano che Swisscom controlla con l'82,1% del capitale.

Nonostante i dettagli completi dell'accordo debbano ancora essere definiti, è stato concordato un prezzo di acquisto preliminare di 8 miliardi di euro, sulla base di una valutazione cash and debt free.

Se così andassero le cose, Vodafone avrebbe preferito l'offerta di Swisscom a quella presentata dalla concorrente francese Iliad, attribuendo maggior valore alla componente finanziaria della proposta svizzera.

Secondo quanto dichiarato nel comunicato del colosso svizzero delle telecomunicazioni, l'eventuale fusione contribuirà ad accrescere il valore e il flusso di cassa di Swisscom, che in seguito all'operazione manterrebbe un rating aziendale "A", mentre la politica dei dividendi potrà beneficiare di un impatto positivo in seguito all'acquisizione.

Fastweb negli ultimi dieci anni ha mostrato una costante crescita in termini di clienti, ricavi ed Ebitda rettificato, affermandosi come leader nel mercato italiano della banda larga, il quarto in Europa per importanza.

La fusione - si legge nella nota di Swisscom - «riunirebbe infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per creare un'azienda leader convergente. Le maggiori dimensioni, la struttura dei costi più efficiente e il significativo potenziale di sinergia consentirebbero all'entità combinata di liberare valore per tutti gli stakeholder». L'operazione rappresenterebbe un passo fondamentale per Swisscom nel realizzare i suoi obiettivi strategici di creazione di valore a lungo termine in Italia.

Vodafone ha confermato «le trattative in esclusiva con Swisscom», avviate «dopo essersi "impegnata intensamente con diverse controparti per esplorare un consolidamento del mercato in Italia», e ha spiegato che l'operazione offrirebbe «la migliore combinazione di creazione di valore, incassi anticipati in contanti e certezza della transazione» per i suoi azionisti. Il gruppo britannico ha tuttavia precisato che non ci sia ancora una «certezza» sul fatto che l'operazione vada in porto, confermando che la vendita avverrà sula base di una valutazione di 8 miliardi di euro di Vodafone Italia, al netto di debito e cassa.



Resta ora da vedere come questo accordo influenzerà il panorama delle telecomunicazioni in Italia e quali potranno essere le implicazioni per i consumatori e gli altri operatori del settore. Per avere un'entità dell'operazione, Fastweb ha 3,2 milioni di clienti su rete fissa e 3,5 su rete mobile, i clienti di Vodafone Italia sono in tutto circa 17,4 milioni.