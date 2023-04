Il cruscotto della nuova GLC Coupè - .

Sono state presentate ufficialmente nei giorni scorsi, presso la concessionaria Autotorino di Luisago (Como), le nuove versioni 2023 della Mercedes GLA e della Mercedes GLC Coupé. Se quest’ultima era stata a suo modo già anticipata dalla versione SUV più tradizionale, per la compatta della Stella di Stoccarda è stato il debutto assoluto. Dal punto di vista estetico e sostanziale, non vi sono delle vere rivoluzioni, ma piuttosto sono state fatte delle modifiche per rendere più moderne e complete le due vetture. Per scoprirne le novità, abbiamo intervistato Eugenio Blasetti, Media Relations Manager di Mercedes-Benz Italia.



La nuova Mercedes GLA - .

"Dal punto di vista dei numeri, la nuova GLA insieme alla nuova GLB - cioè i due Suv compatti di Mercedes - producono quasi il 50% dei Suv venduti in tutta la gamma", spiega Blasetti. "Lanciata nel 2020, la GLA è una macchina molto funzionale e molto fruibile. Segue la tendenza del gradimento dei clienti italiani verso le automobili a ruota alta, ma in qualche modo ha delle forme aggraziate, con una grande funzionalità che è gradita dai clienti che utilizzano l’automobile in particolare in città. Che cosa cambia con questa nuova GLA? Una piccola e sottile modifica dal punto di vista estetico è nella parte anteriore, nella parte posteriore, nei cerchi, ma cambia molto sotto il cofano. I motori benzina diventano tutti quanti mild hybrid, con un abbattimento importante dei consumi senza la necessità di mettere la spina. Cambia e si aggiorna anche il sistema MBUX: i doppi schermi sono oggi standard, ma soprattutto la tecnologia diventa sempre più importante e sempre più intelligente. L’accordo che è stato firmato pochi giorni fa con Google ha già un effetto sulla GLA, perché anche il sistema operativo, sia questo che quello che arriverà tra poco, è completamente Mercedes. L’accordo con i grandi player consente di avere degli elementi fondamentali. Non parliamo soltanto della disponibilità delle app di Google, ad esempio YouTube, ma arriverà tra qualche tempo anche la possibilità di avere tutte le informazioni online peer-to-peer delle mappe di Google Maps, quindi con le indicazioni in tempo reale di quelle che sono le condizioni del traffico. Già da subito sulle macchine prodotte da dicembre arrivano già le informazioni di Google Place. Quando voi cercate con il navigatore un luogo o un ristorante, immediatamente sullo schermo vi compaiono tutte le indicazioni prese da Google su questo ristorante. Quindi se il ristorante è aperto, quali sono gli orari di chiusura, le fotografie del ristorante e soprattutto anche i giudizi degli altri clienti che hanno già visitato quel ristorante. Quindi in qualche modo l’automobile diventa sempre più intelligente e la possibilità di essere riconosciuti attraverso l’impronta digitale dà la possibilità anche di pagare attraverso lo schermo dell’MBUX e di fare delle transazioni economiche. L’automobile che diventa sempre più meccanizzata e sarà il primo robot che si affermerà nella nostra vita”.

A Como ha fatto il suo debutto mondiale anche la nuova GLC Coupé – continua Blasetti –. Qualche mese fa è stata lanciata la versione SUV e ora arriva anche la variante coupé con una linea completamente nuova. Qui non si tratta di un facelift, ma si tratta di una macchina completamente nuova e oltre a questa linea particolarmente gradevole, elegante e sportiva, in realtà fanno il loro debutto anche sulla coupé tutte le grandi innovazioni che erano già state introdotte sulla SUV. Riassumo per chiarezza: cambiano tutti i motori, che diventano mild hybrid. Sia i benzina che i diesel che i best seller degli ibridi plug-in, in particolare la motorizzazione diesel plug-in che va oltre i 300 CV di potenza, che accoppiando i due motori, tra l’altro senza il super bollo, in realtà raggiunge ben 131 km di autonomia con una carica in elettrico. Questo è veramente il punto di congiunzione perfetto tra il mondo dell’endotermico e dell’elettrico, perché con un’autonomia di questo genere è possibile utilizzare la GLC Coupé come se fosse un’automobile elettrica. Quindi partendo da casa con 130 km di autonomia ci si muove ovunque. Se ci si muove in città, la macchina addirittura può essere caricata una volta ogni tre giorni, considerato che il chilometraggio medio è tendenzialmente una trentina di chilometri. Ma se si viaggia anche fuori, la macchina ha la possibilità di essere ricaricata in corrente continua, quindi ad alta potenza e quindi con il tempo di un caffè è possibile ricaricarla e continuare nel viaggio in elettrico. Questa è la dimostrazione del gradimento dei clienti italiani: pensate che un’auto su tre di quelle che vengono vendute è con la spina, sono plug-in hybrid”.

“Per quanto riguarda invece la tecnologia, anche MBUX cambia e diventa sempre più intelligente, con le disponibilità delle funzioni che l’accordo con Google ha importato. Questa macchina incredibilmente ha delle doti fuoristradistiche, perché le quattro ruote sterzanti accoppiate facilitano l’utilizzo in off-road. In particolare il fatto che con le ibride plug-in possiamo avere il motore completamente elettrico con la coppia disponibile sin dal primo spunto dà un grande vantaggio. Inoltre la digitalizzazione e l’elettronica consentono alcuni vantaggi come quello di avere virtualmente l’eliminazione del cofano quando vi trovate in fuoristrada. Molto spesso capita di trovarsi in alcune situazioni in cui non si sa esattamente cosa c’è sotto il cofano e quindi questa sorta di virtualizzazione sullo schermo rende il cofano trasparente. Vi dà la percezione di che cosa vi aspetta davanti a voi. La GLC Coupé arriverà in concessionaria per le prime consegne a partire dal mese di luglio”.