Eh, sì: gli anni passano, e Fuoricasello compie diciotto anni. Sembra ieri, quando i fratelli Longo da Legano, un’azienda familiare fondata nel 1961 che ha costruito la sua storia sulla passione per l’enogastronomia e specializzata nella regalistica aziendale enogastronomica personalizzata, nell’export di vini all’estero e nella vendita online, pubblicarono la prima edizione di questa guida, che già nel nome dice tutto. Per carità, nulla di male a cercare altre soluzioni per nutrirsi durante un viaggio in automobile lungo le autostrade della penisola; ma non c’è dubbio che gli amanti della buona tavola preferiscano di gran lunga mettere le gambe sotto il tavolo, piuttosto che sottomettersi ad un panino in piedi in un’area di servizio.

Intendiamoci: le guide ai ristoranti, cartacee o digitali, non mancano certo: ma costringono spesso a lunghi percorsi di avvicinamento appena lasciata l’autostrada, con inevitabili investimenti di tempo non banali; tempo che, spesso, non abbiamo. Dalla sua prima pubblicazione nel 2005, Fuoricasello ha viaggiato molto, crescendo e migliorando con ogni edizione. La guida, che segnala i migliori ristoranti vicino alle uscite autostradali, ma vicino per davvero, ha visto aumentare il numero di locali selezionati, mantenendo sempre un criterio qualitativo rigoroso. La nuova edizione della guida segnala 887 locali in tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Sono luoghi autentici, dove gustare la cucina locale durante un viaggio, sempre a pochi minuti dagli svincoli autostradali e delle principali superstrade d’Italia.

Fedele alla sua missione originale, Fuoricasello fornisce preziose indicazioni senza assegnare voti o creare classifiche. Ogni anno la guida viene aggiornata per rispondere meglio alle esigenze dei viaggiatori con una revisione accurata delle uscite autostradali e delle schede descrittive dei singoli ristoranti. Anche i dettagli introduttivi delle diverse regioni vengono rinnovati per offrire un’esperienza di lettura sempre nuova. Curiosità, spirito d’avventura, passione per il buon cibo e desiderio di condividere esperienze sono gli elementi imprescindibili per chi viaggia con Fuoricasello. Il successo della guida è cresciuto negli anni, con oltre 820.000 copie vendute, grazie anche alla collaborazione con segnalatori esperti, professionisti della tavola, che contribuiscono a rinnovare ogni anno il progetto. Insomma, un breviario che conviene avere. Meglio se a portata di mano in auto, mentre si viaggia.