Nel giro di qualche anno sarà la più grande fabbrica di pannelli solari d'Europa, con una tecnologia innovativa unica al mondo. Inaugurata oggi a Catania la "3Sun gigafactory", la fabbrica di Enel di pannelli solari che passerà dalla attuale capacità produttiva di 200 Mw l'anno a circa 3 Gw l'anno, sviluppando tecnologie più avanzate con l'obiettivo di aumentare la prestazione di oltre il 30% e competere con la Cina. I lavori di ampliamento della gigafactory sono iniziati ad aprile 2022 e si prevede il completamento entro il 2024. Il progetto, denominato "TANGO", iTaliAN Giga factOry, è uno dei sette selezionati dalla Commissione Ue nell'ambito del primo bando dell'Innovation Fund dedicato ai grandi progetti, aggiudicandosi il finanziamento per un importo massimo di 118 milioni di euro; inoltre è stato presentato al bando per l'accesso ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi a "Rinnovabili e batterie" con Contratto di Sviluppo gestito dal ministero delle Imprese e Made in Italy. Questi due fondi potrebbero determinare un finanziamento complessivo di 188 milioni di euro. L'investimento è stimato in circa 600 milioni di euro. Tra i benefici legati al progetto ci sono quelli occupazionali, con la creazione di nuovi posti di lavoro.

Durante la cerimonia - presenti tra gli altri l'Ad di Enel Francesco Starace, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e la direttrice generale della Direzione Energia della Commissione europea, Ditte Juul J›rgensen - è stato annunciato che, a partire da oggi, sono aperte le selezioni per 550 assunzioni di diplomati che andranno a ricoprire posizioni tecnico-operative. Inoltre, nel 2022 sono stati assunti 50 laureati e sono già in corso le selezioni per ulteriori 100. Le nuove assunzioni andranno ad accrescere la squadra di 3Sun che oggi conta oltre 200 persone, per arrivare a un totale di circa 900. Oltre a far crescere l'occupazione diretta, la gigafactory porterà anche a raggiungere complessivamente mille posti di lavoro indiretti (inclusi gli attuali) entro il 2024.

"Nel 2022 sono stati autorizzati 8 gigawatt di rinnovabili. L'obiettivo di quest'anno è superare i 10 gigawatt - ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin -. Ha un grandissima importanza, oltre alla parte innovativa, tecnologica, di investimento. E poi il fatto che sia fatto in Sicilia è un altro elemento importante". "Qui stabiliamo un paradigma di fabbrica con una filosofia di progettazione, con una filiera italiana che costruisce impianti che vogliamo replicare in Italia, Europa e perché non nel mondo, per servire il mercato solare europeo e mondiale dell'energia solare - ha detto l'ad di Enel, Francesco Starace -. L'Europa deve installare 50-60mila megawatt nei prossimi anni e stabilizzare e abbassare i costi dell'energia elettrica e noi vogliamo essere protagonisti e costruire pannelli con tecnologia avanzata è uno dei passi". "È una giornata estremamente positiva per la Sicilia e per i siciliani. Dimostriamo di essere produttivi nelle attività di investimento. Ci auguriamo che una parte di questa energia possa restare in Sicilia" ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani.