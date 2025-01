COMMENTA E CONDIVIDI













Nella storia delle Case automobilistiche europee, i rapporti con il mondo aeronautico non sono rari: se Rolls Royce resta il secondo costruttore al mondo di motori per aerei civili dopo General Electric, in passato Fiat - che ha avuto una divisione specializzata per poi cederne progressivamente l'attività - e Bmw sono stati attori importanti. E ancora la svedese Saab, tra il 1945 e il 1990, si è dedicata con successo alla produzione di auto e di aeromobili prima di essere scorporata, finendo nel primo caso a lavorare con General Motors. Ma non era mai successo che una vera e propria compagnia aerea decidesse di costruire vetture. Non poteva che accadere in Cina, dove sono in aumento le società di altri settori a cimentarsi sul tema. Xiaomi e Huawei, colossi tecnologici sono i due esempi più recenti. Juneyao Airlines è invece una compagnia aerea cinese fondata nel 2005 che offre anche voli internazionali verso l’Europa, l’Australia e il resto dell’Asia. Ha cominciato a interessarsi al mondo delle quattro ruote dal 2023, quando ha creato Juneyao Automobile, acquistando la start-up Yudo che versava in difficoltà finanziarie.

Lunga 455 cm, larga 186, alta 151 e con un passo di 280 cm, la Juneyao Air ha forme slanciate, con un arco del tetto che prosegue elegantemente il cofano e si ‘chiude’ bene con il posteriore. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è molto basso, pari a 0,23 di Cx. L’abitacolo può vantare un ampio schermo principale con una cornice molto sottile, ruotabile verso il conducente o il passeggero di 15 gradi. Evidente lo sforzo del neo-costruttore a ricreare su strada l’esperienza di un volo all’interno di una cabina business, offrendo ai passeggeri un’esperienza rilassante e privilegiata. Nella dotazione è compresa una doppia piastra per la ricarica wireless degli smartphone, il caricabatteria a corrente alternata e un tetto panoramico di ben 2 mq.

La Juneyao Air è spinta da un singolo motore elettrico con 204 Cv di potenza e 250 Nm di coppia posizionato sull’asse posteriore, che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è limitata a 170 km/h. Due le opzioni di batteria, entrambe fornite dal leader del settore Catl: quella da 51 kWh consente un’autonomia dichiarata di 430 km, mentre la più grande da 64 kWh dovrebbe garantire circa 520 km. La prima batteria si può ricaricare in corrente continua fino a 70 kW, mentre la seconda arriva a 138 kW. Il prezzo? In Cina costa l'equivalente di 26 mila euro con 8 anni di garanzia e un anno di assicurazione gratuita. Con l'acquisto dell'auto si ha accesso a un ‘benefit’ davvero niente male: tre anni di tessera gold della linea aerea cinese e biglietti gratuiti.