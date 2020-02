Energia pulita in aumento - Ansa

Le emissioni totali di debito sostenibile a livello globale supereranno i 400 miliardi di dollari nel 2020, trainate dall'incremento delle innovazioni e dalla crescita dei green bond, oltre ad altri strumenti di debito sostenibile. È questa la previsione che arriva da S&P Global Ratings che prevede una corsa delle emissioni pulite. «Le condizioni positive del credito − spiega l’agenzia di rating nel report emesso il 13 febbraio – dovrebbero sostenere la crescita delle emissioni green nel 2020 e, al di là di ciò, riteniamo che il mercato sarà probabilmente in grado di rimanere resiliente al peggioramento delle condizioni del credito, a causa dei forti fondamentali di mercato e alla predominanza di emittenti di tipo investment-grade». S&P Global Rating rileva che i nuovi strumenti come i prestiti o i bond legati alla sostenibilità potrebbero aumentare e riuscirebbero a diversificare il contributo degli investitori per raggiungere gli obiettivi in tema di sostenibilità. Inoltre, potrebbe essere necessaria ulteriore innovazione per accelerare l’assegnazione di finanziamenti per obiettivi ambientali che vanno oltre la transizione energetica. L'Europa consoliderà la sua leadership in ambito di finanza sostenibile, trainata da azioni politiche e nuove normative senza precedenti.Le condizioni positive del credito dovrebbero sostenere la crescita delle emissioni green nel 2020 e, al di là di ciò, il mercato sarà probabilmente in grado di rimanere resiliente al peggioramento delle condizioni del credito, a causa dei forti fondamentali di mercato e alla predominanza di emittenti di tipo investment-grade.