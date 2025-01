La Volkswagen Polo compie 50 anni - .

I piani elettrici restano, perchè tornare indietro è impossibile. Ma la strategia è quella di essere pronti alle deviazioni imposte dal mercato. Volkswagen si affaccia sul 2025 come si fa quando si guarda dalla finestra per capire il tempo che fa, ma è ancora buio: il futuro non è chiaro, quindi meglio prepararsi a tutto. Senza retromarce però, tanto è vero che per settembre è previsto il lancio della nuova ID.2 elettrica che promette prezzi a partire da 25.000 euro.

Il Gruppo più sbilanciato sulla conversione alla mobilità 100% a batteria si affida però al marchio da cui prende il nome per restare con i piedi per terra, grazie al “conforto” garantito da modelli sostanzialmente termici come la T-Roc (il più venduto in Italia per il brand tedesco), la T-Cross che la segue in classifica, e la cara, vecchia Golf che grazie ai restyling è tornata in crescita. E la T-Roc è l’auto di punta anche per il 2025 di Volkswagen, grazie al debutto della nuova versione, dal design completamente rinnovato: verrà svelata in agosto e sarà su strada a fine anno. Della nuova arrivata si sa che sarà un po’ più lunga di quella attuale, e che soprattutto dovrebbe ospitare sotto al cofano, tra gli altri, anche il primo motore full-hybrid in assoluto del marchio.

Ma l’anno appena iniziato sarà anche quello della piena commercializzazione della Tayron, il Suv medio-grande che si unisce alla già ricca famiglia degli sport utility di Wolfsburg, posizionandosi a metà tra Tiguan e Touareg e offrendo spazio anche per sette passeggeri. Lunga 477 cm. è già ordinabile da qualche mese ma le consegne inizieranno a marzo. Al lancio, la Tayron é offerta con motorizzazioni benzina mild hybrid, diesel e ibride Plug-in (solo per la 5 posti), tutte a quattro cilindri. Costruita in Cina – ma in Germania per il mercato europeo - sostituisce la Tiguan a passo lungo, mentre quella normale resta in gamma.

Il 2025, per Volkswagen è un anno importante anche perché festeggia il 50° anniversario della Polo. La piccola cittadina debuttò infatti nel 1975. Nessun veicolo prima di allora era stato così compatto e raffinato. Posizionata una classe sotto la Golf, la Polo completava perfettamente l'allora nuova famiglia di modelli a trazione anteriore. Cinquant’anni dopo e arrivata alla sua sesta generazione, ha dimostrato come un'auto piccola possa affermarsi con personalità e simpatia. Più di 20 milioni di esemplari venduti nel mondo parlano da soli.