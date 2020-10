Alberto Papa, ideatore del corso - Archivio

A lezione dallo psicologo per apprendere come relazionarsi al meglio con debitori che rischiano di perdere la propria abitazione e trattare, con il massimo della serietà possibile, la problematica dei crediti deteriorati. Il nuovo imprenditore immobiliare- quello pronto a sfidare ogni crisi, legata, o meno, all’impatto del Covid-19- deve formarsi non soltanto su planimetrie, dati catastali, normative e novità legislative, elementi di finanza tradizionale e alternativa, ma anche sulla scienza della mente e dell’anima, per imparare a usare, al momento opportuno, tatto e umanità.

E così Modello scientifico immobiliare - il nuovo corso per la preparazione degli operatori delle compravendite nel mattone, organizzato da Valore Condiviso - la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare, che utilizza la tecnologia blockchain e condotto dal suo fondatore Alberto Papa- apre le iscrizioni, schierando tra gli insegnanti, oltre a geometri, avvocati, esperti di economia e commercialisti, anche una psicologa dell’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio (Ctu) del Tribunale, esperta nella tematica dei debiti.

“Il nostro obiettivo è stato quello di fare un ulteriore passo avanti rispetto a tutti gli operatori presenti sul mercato - spiega Papa - prendendo coscienza che la completa riabilitazione del debitore passa sì attraverso l’educazione finanziaria, ma anche psicologica. Andremo così a potenziare le vere cause che generano situazioni di debito, ovvero la relazione con il denaro e la sua capacità di gestirlo e i debitori saranno anche indirizzati verso associazioni specializzate nel trattamento di queste difficoltà”.

Il debitore è una figura “molto delicata, bisognosa di tutele, impaurita e demotivata”. Una personalità difficile da gestire che necessita della vicinanza di figure qualificate, “ecco perché - prosegue Papa - abbiamo deciso di trattare il tema dell’immobiliare come scienza che studia gli stati mentali e i processi emotivi, cognitivi, sociali e comportamentali nelle loro componenti, consce e inconsce, con i massimi esperti nel settore”. “Il vero aiuto del corso si concretizza nel momento in cui si vanno a curare le cause del problema, per evitare che questo si possa ripetere nel tempo”.

Metodo scientifico immobiliare - chiamato così perché nasce dall’unione di due mondi apparentemente distanti: scienza e case, ma entrambi basati sui numeri- offrirà un percorso di formazione avanzato sia ad aspiranti professionisti degli immobili e degli Npl (non performing loans, crediti deteriorati) che a figure esperte in materia, ma desiderose di approfondire determinate tematiche (legate soprattutto alla gestione del debito con l’impiego delle nuove tecnologie e della finanza alternativa); sarà articolato in sessioni live su Zoom con i principali professionisti necessari a concludere operazioni ad alto rendimento, come avvocato, commercialista, geometra e psicologo, per un processo guidato della durata di due o 4quattro mesi a seconda del pacchetto. Inoltre, saranno disponibili 200 ore di video lezioni in piattaforma, che approfondiranno tecniche inedite e mai sviluppate dagli operatori tradizionali, con un taglio basato sui numeri.

Si tratterà del primo “incubatore e acceleratore per imprenditori immobiliari”, aspiranti o già rodati, un sistema di servizi integrati avanzati che ruotano attorno alla figura centrale dell’imprenditore e investitore immobiliare.

Nello specifico insegnerà a: eliminare i blocchi emozionali che ostacolano nell’approccio alle operazioni immobiliari; apprendere tecniche inedite e mai esplorate nell’era post Covid, per generare operazioni ad alto valore economico e sociale; analizzare, a livello nazionale, su basi statistiche le procedure esecutive immobiliari; distinguere un’occasione da un cattivo affare; eseguire una due diligence scientifica di un bene immobile; imparare a individuare, gestire e commercializzare immobili derivanti da Npl; commercializzare immobili, anche senza capitali di partenza (grazie al supporto della piattaforma Valore Condiviso); come avere un vantaggio competitivo sui concorrenti .

A livello tecnico saranno impartite lezioni su come: preparare un business plan; valutare i possibili rischi (successioni, occupazioni, fallimenti eccetera); acquisire i segreti della ristrutturazione; estinguere una procedura esecutiva prima della vendita all’incanto; cedere una proposta e un contratto preliminare; sublocare un immobile; partecipare a un’ asta telematica.

“Il momento delicato che stiamo vivendo ha messo e sta mettendo a dura prova privati cittadini e imprenditori. Inoltre, la Bce sta obbligando gli istituti bancari a ridurre il proprio Npl ratio, cioè il rapporto tra i crediti deteriorati e il totale dei crediti erogati, che in Italia è superiore al 10%. Le banche dovranno quindi vendere questi crediti, andando a confluire nel già sterminato mercato italiano da oltre 300 miliardi di crediti non performanti. In realtà dietro ogni problema può celarsi una grande opportunità e noi vogliamo insegnare come coglierla e con quali strumenti”, dichiara Papa che proprio in questi giorni ha pubblicato, per Bruno Editore, il suo nuovo libro Come guadagnare con gli immobili con il Metodo Scientifico Immobiliare, che svela le tecniche che permettono di sviluppare tutte le competenze professionali, a partire da quelle base fino a quelle più evolute e inedite, insieme a sistemi e opportunità di finanziamento alternativi.

