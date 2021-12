COMMENTA E CONDIVIDI













Kia celebra questo Natale con una nuova importante iniziativa, che va ad aggiungersi al lungo elenco di attività di Corporate Social Responsibility del costruttore automobilistico coreano, questa volta insieme a Medici in Famiglia (MIF) con cui ha dato vita al club “Kia Italia per Medici in Famiglia”. Il progetto si inserisce nel ricco programma di iniziative sostenute da Kia Italia per la lotta al disagio socio economico e alla povertà in cui versano sempre più famiglie sul territorio di Milano. Medici in Famiglia invece è un Centro Medico Polispecialistico, con 2 sedi a Milano, che offre visite specialistiche ed esami a tariffe accessibili, avvalendosi della collaborazione di professionisti provenienti dalle maggiori realtà ospedaliere e universitarie di Milano, in tre ambiti specifici: Medicina, Psicologia e Riabilitazione.

L’idea di solidarietà che ha unito Kia e MIF consiste nell’organizzare una corsa reale all’interno di un team virtuale, alla quale possono partecipare tutti, dipendenti Kia Italia, pazienti, stakeholders di Medici in Famiglia e in generale tutte le persone che vorranno supportare la causa di MIF. Scaricando e registrandosi gratuitamente all’app Strava, si entra a far parte del club “Corri con Kia per Visita Sospesa”. Ogni runner dovrà semplicemente avere con sé il proprio smartphone o smartwatch e tenere accesa l’app durante la propria sessione giornaliera di corsa. Ogni Km percorso dai partecipanti, fino al 31 dicembre, verrà registrato sull’app. Saranno, inoltre, visibili i km totali percorsi dal Club “Corri con Kia per Visita Sospesa” e verrà stilata la classifica dei runner più attivi. KIA Italia per ogni Km percorso donerà 10 euro al progetto Visita Sospesa® fino ad un massimo di 25 mila euro, che serviranno a garantire un certo numero di visite, esami, terapie specialistiche alle bambine e ai bambini delle famiglie in difficoltà residenti sul territorio di Milano.

Il progetto innovativo Visita Sospesa® ideato da MIF e sostenuto da Kia Italia prende ispirazione dalla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può permetterselo. Kia Italia con Medici in Famiglia ha esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con Visita Sospesa® si offre la possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici, terapie di riabilitazione e supporto psicoterapeutico.

Kia Italia con Medici in Famiglia aggiunge un’altra importante e concreta azione alla lunga lista di attività di CSR (Corporate Social Responsibility) in cui da sempre è impegnata, intervenendo sul territorio in cui opera e sui soggetti più fragili, i bambini, nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un diritto. Verranno erogate attraverso l’importante contributo di Kia oltre 500 prestazioni sanitarie che, diversamente, sarebbero effettuate con molto ritardo o, peggio, potrebbero non venire mai realizzate con gravi danni alla salute di queste persone. A questo link, l’iscrizione al club virtuale di Kia Italia per Medici in Famiglia “Corri con Kia per Visita Sospesa”: https://www.strava.com/clubs/Medicinfamiglia