Sam Bankman Fried all'arrivo alla corte federale di Manhattan il 30 marzo del 2023 - Reuters

Sam Bankman.Fried, il fondatore di FTX, che era diventata una delle principali borse si scambio di criptovalute prima di fallire, è stato condannato a 25 anni di prigione per avere rubato 8 miliardi di dollari ai clienti.

L’imprenditore 32enne lo scorso 2 novembre era stato giudicato colpevole di sette reati diversi per la bancarotta di FTX, una delle più pesanti truffe finanziarie della storia americana. Rischiava fino a 115 anni di carcere.

«Sapeva che era sbagliato – ha detto il giudice Lewis Kaplan prima di comunicare la sentenza –. Sapeva che era un crimine. Rimpiange di avere fatto una pessima scommessa sulla probabilità di essere scoperto. Ma non ammetterà nulla, com’è suo diritto».

In un discorso di venti minuti, Bankman-Fried (collegato dal carcere di Brooklyn) ha detto di essere dispiaciuto per i clienti che hanno sofferto, ha offerto le proprie scuse ai suoi ex colleghi di FTX ma non ha ammesso illeciti criminali e ha anticipato che farà appello contro la sentenza.

Figlio di due professori di Stanford, laurato al Mit di Boston, Bankman-Fried ha fatto fortuna investendo sui bitcoin fino ad accumulare un patrimonio di criptovalute da 26 miliardi di dollari prima di compiere 30 anni.

Quindi ha fondato FTX, piattaforma di scambio di criptovalute, ma i problemi sono iniziati a emergere quando con il calo delle quotazioni dei bitcoin ci sono stati problemi di liquidità. Alla fine si è scoperto che Bankman-Fried e i suoi soci, tutti basati alle Bahamas, avevano usato i fondi dei clienti per spese diverse.

Secondo le stime del giudice Kaplan, i clienti di FTX hanno perso 8 miliardi di dollari, gli azionisti FTX hanno perso 1,7 miliardi di dollari e i finanziatori dell’hedge fund Alameda Research, fondato da Bankman-Fried, hanno perso altri 1,3 miliardi di dollari.