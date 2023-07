"Abcd-A Bari capitale del digitale" - Archivio

Cresce il digitale nel Sud. In molti casi la transizione tecnologica e produttiva sta riducendo le distanze - anche fisiche - con il resto d'Italia. Un fenomeno che si è diffuso durante la pandemia, per esempio, è quello del rientro dei dipendenti di origine meridionale nelle loro regioni, dalle sedi del Nord ed estere delle aziende, continuando a lavorare da remoto: è il cosiddetto south working, che in 24 mesi ha riguardato il 27% delle imprese. E ha interessato in prevalenza laureati (93% circa), appartenenti alla fascia di età tra i 18 e i 35 anni (59%), uomini, il 60,5% contro il 39,50% di donne. Allo stesso modo cresce il numero delle imprese che si avviano alla trasformazione digitale e, con loro, cresce anche l’offerta dei servizi indispensabili a intraprendere questo percorso. Secondo una ricerca realizzata da InfoCamere – sulla base dei dati Movimprese - le aziende che offrono servizi per lo sviluppo di attività digitali in Italia sono cresciute del 37% negli ultimi dieci anni (contro una crescita dell’intero comparto dei servizi del 13,5%), soprattutto grazie alla forte spinta del Mezzogiorno. Lo studio ha concentrato l’attenzione sui settori di attività che più di altri possono offrire strumenti e tecnologie in grado di supportare la digitalizzazione delle imprese: dai servizi di e-commerce ai servizi di connessione internet, dall’elaborazione dati alla produzione di software. Alla fine del 2022, il perimetro di quest’universo consisteva in 146.583 imprese di ogni dimensione e natura giuridica, contro le 104.508 della fine del 2012. Al termine del decennio, le regioni che ne ospitano di più sono la Lombardia (30.856), il Lazio (18.556) e la Campania (14.671), ma nel periodo considerato, è stata quest’ultima a mettere a segno il maggiore aumento in termini relativi (+68,9%). Dopo la Campania, le regioni più dinamiche sono state altre due regioni del Meridione: la Puglia (+49,2%) e la Sicilia (+42,6%) a testimoniare la forte attrattiva dei servizi legati all’economia digitale per le imprese del Sud, complessivamente aumentate del 50% nel periodo. In termini assoluti, a crescere maggiormente sono state soprattutto le imprese operanti nei servizi per l’e-commerce, quasi triplicate rispetto al 2012 (da 10.383 a 37.008 unità). Seguono le aziende specializzate nella produzione di software, le più numerose in assoluto, giunte a toccare quota 55.178 a settembre 2022 rispetto alle 43.996 di inizio decennio (+25,4% nel periodo). In crescita, ma con un passo meno sostenuto delle altre, anche le imprese del comparto dell’elaborazione dati (+9% l’incremento cumulato messo a segno nel decennio, che ha portato questo segmento da poco più di 41.985 a 45.774 unità). Unico comparto che evidenzia una flessione degli attori in campo è quello delle imprese che operano nella fornitura di servizi internet, diminuite del 21,3% nel periodo considerato.

La classifica delle migliori aziende meridionali

L’orgoglio è la dimensione chiave che contraddistingue i migliori luoghi di lavoro del Sud Italia. È questa una delle evidenze principali che emergono dalla prima edizione della classifica Best Workplaces in South Italy, il ranking che racchiude le otto migliori aziende del Mezzogiorno per cui i dipendenti sono più felici di lavorare, stilato da Great Place to Work Italia, impresa leader nello studio e nell’analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell’employer branding. La ricerca completa è consultabile al seguente link: greatplacetowork.it/risorse/employer-branding/classifica-best-workplaces-in-south-italy-2023. Organizzazioni che, rispetto ad alcuni indicatori specifici oggetto d’analisi, sono in grado di realizzare delle performance addirittura migliori rispetto a quelle delle principali realtà imprenditoriali del Centro-Nord Italia: si pensi ad esempio alle dimensioni dell’equità e dell’orgoglio che sono percepite più positivamente da parte dei collaboratori delle aziende del Sud (85% e 90%) rispetto a quelli centro-settentrionali (83% e 88%). E ancora al Trust Index, la media aritmetica delle risposte positive al questionario sottoposto ai dipendenti da Great Place to Work Italia, il cui dato (87%) è superiore di un punto percentuale nel confronto con quello dei Best Workplaces del Nord e Centro Italia (86%). Una forbice che si amplia ancora di più, toccando i tre punti percentuali (93% vs 90%), nel caso dell’indice di Overall Satisfaction. Altre tematiche nelle quali le imprese meridionali spiccano nel confronto con il resto del Paese riguardano l’innovazione (+14%), il senso di squadra e l’equità nelle retribuzioni (+12%), la meritocrazia (+11%), la motivazione personale (+10%) e il work life balance (+9%). Le regioni del Sud con il maggior numero di imprese presenti in classifica sono la Puglia (29%), seguite da Calabria e Campania (14%), chiude la classifica la Sardegna (7%). Sicilia e Basilicata invece non hanno imprese presenti nel ranking. Come settori produttivi il maggior numero di organizzazioni in classifica appartiene all’Information Technology (36%), davanti a Healthcare (22%), Servizi finanziari e assicurativi e servizi professionali (14%), Manifatturiero, produzione e servizi industriali (7%). Dal punto di vista dimensionale, infine, si tratta esclusivamente di piccole e medie aziende del Sud Italia. I collaboratori delle imprese del Mezzogiorno appartengono prevalentemente al genere maschile (60%), mentre a livello anagrafico è possibile osservare una popolazione mediamente più giovane nelle regioni del Sud Italia, in particolare nelle fasce 26-34 anni e 35-44 anni, con quest’ultima che tocca quasi il 40% della forza lavoro intervistata. Ecco le otto migliori aziende: al primo posto troviamo GalileoLife, azienda pugliese del settore farmaceutico con sede a Maglie in provincia di Lecce, davanti all’abruzzese Nebulab, attiva nel settore It, mentre occupa il terzo gradino del podio Novidis, un’altra organizzazione It con sede a Colonnella, in provincia di Teramo. Completano la classifica la calabrese ACSoftware Srl (Information Technology), le campane Pa Advice Spa (servizi professionali) e Unobravo (farmaceutico), la molisana Prestiter (servizi finanziari e assicurativi) e la pugliese Andriani Spa (manifattura e produzione).





"A Bari capitale del digitale"

A Bari capitale digitale (Abcd) è il nome dell'evento che si è svolto nello spazio Murat del capoluogo pugliese, diventato il punto d'incontro di piccole e grandi aziende, startupper, giovani professionisti e istituzioni uniti da una determinazione comune: trasformare radicalmente il panorama economico e sociale del Sud, ponendo il digitale e la sostenibilità al centro del cambiamento. Il tema scelto per questa edizione è Talenti & tecnologie per un faro nel Mediterraneo inclusivo e sostenibile. L'evento si propone di creare le condizioni per trattenere i talenti meridionali e i giovani professionisti che preferirebbero restare e, perché no, attrarre i professionisti italiani e nomadi digitali stranieri, trovando il giusto bilanciamento vita-lavoro e contribuendo anche allo sviluppo dell'economia locale. Con il concetto di south working si punta alla costruzione di una nuova visione che abbracci il cambiamento partendo dalla Puglia e dal suo capoluogo. «Da sempre i giovani talenti del Sud si spostano al Nord in cerca di opportunità di lavoro - spiega Nicolò Andreula, ideatore di Abcd -. Vogliamo creare le condizioni affinché i cervelli in fuga possano a diventare cervelli di ritorno in un'area strategica per il futuro del Paese e del bacino Mediterraneo. Abcd vuole creare un vantaggio competitivo distintivo attraverso una massa critica di aziende e individui che guidano il cambiamento, creando un effetto di rete che genera valore aggiuntivo per l'intera comunità. Grazie al confronto tra esperti, imprese, giovani, professionisti e istituzioni si potrà finalmente cambiare prospettiva incentivando sempre più le aziende a favorire la creazione di hub di lavoro e connessioni virtuose al Sud».