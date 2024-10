COMMENTA E CONDIVIDI













Vent'anni dopo la sua prima volta nel 2004, con oltre 3 milioni di vetture vendute nel mondo di cui 200 mila in Italia. Torna il modello d’accesso al brand Bmw: la Serie 1. La lunghezza della nuova versione è aumentata di 42 millimetri, arrivando a 4 metri e 36 centimetri, il passo è di 2 metri e 67 centimetri, la larghezza di 1 metro e 80 centimetri, mentre l’altezza è aumentata di 25 millimetri, passando a quasi 1 metro e 50 centimetri. Design: il frontale estremamente piatto e significativamente più basso sulla strada rispetto alla precedente edizione, accentua il carattere sportivo della nuova vettura, che aggiunge una cellula passeggeri ben arretrata, una linea del tetto che scorre in modo dinamico e un posteriore potente. La griglia del radiatore, ampia e protesa in avanti, sfoggia un'innovativa struttura a barre verticali e diagonali. I fari a Led, di serie, sono caratterizzati da vistosi elementi verticali per le luci diurne e gli indicatori di direzione.

Ampio il ventaglio delle motorizzazioni che la nuova Serie 1 propone. Quella che abbiamo avuto modo di provare, sulle strade della Lombardia, è mossa da un motore a benzina, 120 mild hybrid, ma già nelle concessionarie sono disponibili anche la sportiva M135 xDrive e le due opzioni a gasolio: la 118d (motore 2.0 da 150 CV) sempre mild hybrid ma da 163 CV e in dirittura d’arrivo ci sono altre due motorizzazioni a benzina.

Quella che abbiamo avuto modo di provare è stata la 120 mild hybrid che porta in dote il motore 1.5 tre cilindri turbo benzina da 156 Cv e 240 Nm di coppia, abbinato a un piccolo sistema ibrido a 48V da 20 Cv e 55 Nm. La potenza complessiva sale così a 170 CV e la coppia a 280 Nm. Maneggevolezza di guida, comfort e reattività ci hanno accompagnato sulle strade dell’hinterland milanese e del Varesotto, merito sicuramente anche della fluidità del cambio automatico Steptronic a sette rapporti. Giudizio complessivo? il futuro è già qui, ma l'affidabilità della tradizione non è stata tradita.

Per quanto riguarda i prezzi, la variante non elettrificata (Serie1 116 da 122 Cv) parte da 34.400 euro. La 120 è in vendita a prezzi che vanno da 37.000 a 42.000 euro, la 118d da 39.000 a 44.000 e la 120d da 40.000 a 45.000 euro, mentre la M135 xDrive costa poco più di 56.000 euro.