Con una quota di mercato delle nuove immatricolazioni fermo al 3,9% e un parco circolante di poco più di 250 mila vetture, esiste un mercato di auto elettriche usate? Ovviamente sì, anche se molto di nicchia. E spia del fatto che le auto con la spina non sono molto gradite agli italiani perché altrimenti non cercherebbero di venderle dopo solo pochi anni dall'acquisto. Secondo Autoscout, infatti, l’età media delle vetture di seconda mano elettriche commercializzate in Italia è inferiore a 2 anni e mezzo d'anzianità, contro l'età media delle usate endotermiche usate che si aggira intorno ai 10. Il chilometraggio medio è di circa 35.000 km mentre il prezzo medio si aggira intorno ai 40.000 euro.

In questo mercato dell’usato “elettrizzante”, quindi, quali sono i modelli più richiesti? In pole position Autoscout mette la Porsche Taycan, puntando il dito sulla versione da 408 CV con una autonomia dichiarata che va da 590 a 670 km. Il chilometraggio medio è di 28.000 km circa con prezzi a partire da 94.000 euro.

Fra le piccole, sono molto richieste la Fiat e500 (chilometraggio medio di 25.500 km e prezzo medio intorno ai 21.000 euro) e la smart elettrica da poco mandata in pensione per la delusione dei suoi tantissimi fans (prezzo medio è di 15.000 euro con il chilometraggio medio che si aggira intorno ai 25.000 km). In questo mercato dell’usato elettrico non poteva mancare Tesla: fra le più ambite la Model Y (la cui età media è di 1 anno e mezzo, il prezzo medio di 45.500 euro e il chilometraggio medio intorno ai 38.000 km) e la Model 3 che è accreditata del chilometraggio medio più alto (66.000 km circa), di un’età media di vita di circa 3 anni e mezzo e un prezzo medio di 35.000 euro.

Per la cronaca, la classifica delle BEV nuove più vendute da gennaio a luglio 2024 vede al primo posto la Tesla Model 3 con 5.522 unità (ossia il 14.2% del totale BEV); al secondo posto la Tesla Model Y con 4.938 unità seguita da Volvo EX30 con 1.872, Jeep Avenger con 1.846 e infine al quinto posto la Fiat 500e con 1.617 unità immatricolate.