COMMENTA E CONDIVIDI













Automobile per un italiano vuol dire lavoro, viaggio ma soprattutto famiglia. Autohero ha realizzato una ricerca sul tema, partendo dall’assunto che il 95% ne possiede almeno una in famiglia: il 66% dichiara di utilizzarla tutti i giorni e il 24% “parecchie volte a settimana”. Le percorrenze sono relativamente brevi: sette guidatori su 10, infatti, effettuano in media non più di 40 km al giorno (meno di 15 mila km all'anno); il 13% compie addirittura meno di 5 mila km all’anno. Tragitti più lunghi, tra i 15 e i 20 mila km, vengono percorsi dal 17% degli italiani; solo l’11% si spinge oltre i 20 mila km. Fra le motivazioni principali di utilizzo dell’auto figura “andare a fare la spesa” (76%), “andare al lavoro” (54%). Tuttavia, gli italiani sembrano usare più raramente l’auto sulle lunghe percorrenze, per esempio in caso di viaggi, come indica la quota di impiego per “andare in vacanza” (57%).

Un buon indicatore per capire cosa piace alle famiglie italiane è l’analisi dell’usato che in questo periodo storico sta andando forte: nel primo trimestre 2025, il mercato complessivo delle vetture di seconda mano ha registrato una crescita del 4,7 e per ogni 100 auto nuove immatricolate si sono registrati 196 passaggi di proprietà. Autohero – tra i principali rivenditori di auto usate in Europa – ha concentrato la propria attenzione sui modelli più acquistati nel 2025 tra SUV, monovolume e station wagon. Guardando inizialmente alla loro popolarità: i SUV, che nel 2023 rappresentavano il 36% delle vendite totali su Autohero, oggi sono sempre più popolari con il 45%, mentre negli ultimi due anni si sono mantenute stabili le quote delle station wagon (7%) e delle monovolume (5%).

Quanto alla scelta del cambio, i primi mesi del 2025 hanno visto un ritorno alla trasmissione manuale, scelto dal 54% rispetto all’automatico (41%). Questo dato rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al 2024, quando il cambio automatico aveva raggiunto il 58% delle preferenze. Anche quest’anno il grigio si conferma il colore più amato tra le auto familiari con il 28% delle preferenze, seguito dal bianco (24%) e dal nero (19%). Convince anche l’ibrido: Toyota si conferma il brand preferito con la C-HR (in foto) che distanzia gli altri modelli con il 14% delle vendite. Dietro ci sono la Renault Captur (6%) e, a pari merito al 5%, la Hyundai Tucson e la Toyota RAV 4.

I Suv, ideali per un utilizzo versatile, si distinguono per l'assetto rialzato, in grado di migliorare la visibilità su strada, e per la carrozzeria robusta. Questi veicoli combinano le esigenze familiari con uno stile più sportivo, offrendo elevati standard di sicurezza e comfort. In questa categoria, la Jeep Renegade si posiziona al primo posto anche nel 2025 con il 6% delle vendite totali, seguita dalla Fiat 500X (5%). Al terzo posto, a pari merito con il 4% delle vendite, troviamo una new entry, ovvero la Jeep Compass - in sostituzione della Renault Captur presente lo scorso anno - e la Peugeot 2008. Completa la top 5 per la categoria SUV la BMW X1 (3%).