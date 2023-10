L'interno di un ufficio - Globant

Sono centinaia le opportunità di inserimento lavorativo in tutta Italia. Globant, azienda nativa digitale che si occupa di reinventare le imprese attraverso soluzioni tecnologiche innovative, investirà 75 milioni di dollari in tre anni per espandere le proprie attività in Italia. L'azienda è entrata in Italia nel settembre 2022 acquisendo la bolognese Sysdata (300 dipendenti e 22 milioni di euro di fatturato). Nel settembre 2023, Globant Italia ha presentato il suo primo piano strategico triennale, che prevede un investimento di 75 milioni di dollari, pari a oltre 71 milioni di euro, in talenti entro il 2026, con l'obiettivo di raggiungere i 1.000 dipendenti e di affermarsi come una delle aziende che si occupa di servizi tecnologici e della trasformazione digitale. «Il piano strategico prevede una crescita del fatturato del 200% entro il 2026 e la pietra angolare di questa strategia è rappresentata dalle nuove assunzioni, che sono destinate a rendere Globant un punto di riferimento per l'evoluzione tecnologica delle aziende italiane in settori chiave come la finanza e le assicurazioni, la moda, il retail e i beni di consumo, la sanità», spiega Marco Santulli, Country manager di Globant Italia. Il piano di assunzioni si concentrerà principalmente su specialisti in Generative AI, Data Platform, Application Development, Cloud, Business Hackers e Digital Marketing e neolaureati in discipline Stem. Oggi Globant Italia ha quattro sedi: Milano, Bologna, Venezia e La Spezia. Mentre a livello globale il Gruppo è presente in oltre 25 Paesi, con 27mila dipendenti, un fatturato complessivo di 1,9 miliardi di dollari e clienti come Google, Electronic Arts, Disney, Fifa e in Italia Allianz Bank e BPer. Per ulteriori informazioni: www.globant.com. Un investimento di 20 milioni di euro e 100 posti di lavoro. Questo il piano di ampliamento di Erbagil, azienda campana con sede a Benevento operante nel settore dei dispositivi medici, cosmetici e prodotti per l’agricoltura, che a gennaio 2024 costruirà un nuovo stabilimento a Ponte Valentino nel Sannio. Nel 2023 l’impresa, che attualmente occupa 120 persone tra dipendenti e collaboratori, realizzerà un incremento di fatturato di tre milioni di euro e prevede un ulteriore aumento di cinque milioni nel 2024. Un trend in continua crescita che vede costanti assunzioni annuali fino a dieci unità, con posizioni aperte nei settori della produzione, amministrazione, ricerca, vendite sia in Italia che all’estero. «Con il nuovo sito di Ponte Valentino, salirà fino a 400 anche il numero dei consulenti esterni che collaborano assiduamente con l’azienda in tutti i settori, soprattutto in quello di ricerca e sviluppo», sottolinea il ceo Vincenzo Benevento. Nello stabilimento da costruire, sarà realizzato il programma di messa a dimora delle erbe officinali del Matese per uno studio su nuove misure terapeutiche che trattano e prevengono l’invecchiamento sia a livello cellulare, che tissutale, e di organo. Medi-Market, gruppo di farmacie e parafarmacie, già punto di riferimento in Belgio nel settore della salute e del benessere, ha deciso di ampliare il proprio organico in Italia. Le ricerche (sia per la sede italiana dell’azienda che per i diversi punti vendita) sono in corso in particolare nelle città di Milano, Mantova, Torino, Bologna, Brescia (ma non solo). Saranno infatti almeno 25 punti vendita aperti entro fine 2023. Le posizioni aperte negli uffici centrali: dal marketing all’Hr, passando per la gestione del patrimonio immobiliare e dell’inventario. Per la propria sede centrale (sita in Via Carlo Poma 41, Milano), Medi-Market è alla ricerca di una figura di Demand Planner & Analyst che rappresenterà il punto centrale nella gestione della domanda e dell'inventario, garantendo la disponibilità dei prodotti negli store in modo tempestivo. Si prediligerà un/una candidato/a in possesso di una laurea in Ingegneria o Master in Supply Chain, Economia o materie correlate. Per la sede italiana si ricerca anche un/una Supply Chain Manager che avrà la responsabilità di sovrintendere a tutte le fasi critiche del processo di gestione della catena di approvvigionamento, assicurando un flusso ottimale dei prodotti dai fornitori ai punti vendita attraverso il deposito centrale. Vista la forte politica di espansione sul territorio, Medi-Market è ora anche alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno del team di gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare, con il titolo di Maintenance Manager. Sempre per gli uffici meneghini, allo scopo di formare e dare spazio ai giovani talenti, si ricerca una figura di Junior Digital Marketing da inserire in un percorso di tirocinio all’interno team Marketing. Questa figura sarà di supporto all'attività di sviluppo dell’employer branding, dell’implementazione delle strategie di marketing digitale e di comunicazione sui social network. Si ricerca un/a giovane appassionato/a al mondo digital e social, che sia motivato/a a intraprendere un percorso formativo volto all’acquisizione di competenze nella creazione di contenuti testuali e visivi. Infine, proprio per far fronte anche a future assunzioni, l’azienda è alla ricerca di un/una Hr Recruiting Specialist da inserire all’interno del team Hr a supporto dell'attività di recruiting, talent acquisition ed employer branding. L’azienda è alla ricerca anche di farmacisti e soprattutto per le città di Milano, Mantova, Torino, Bologna, Brescia, Fidenza, Vicolungo, Busnago, Orio al Serio e San Martino Buon Albergo. I profili selezionati, tra Junior e Senior, dovranno necessariamente possedere o essere in fase di acquisizione di una laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, se laureati dovranno essere iscritti all’Ordine dei farmacisti e se neolaureati o laureandi prevedere di iscriversi all’Ordine. Per visionare tutte le nuove posizioni aperte e candidarsi: https://www.linkedin.com/company/medi-market-italia/jobs/. Infine iziwork, agenzia per il lavoro, è alla ricerca di 20 addetti alle vendite e baristi per Galbusera. Nel dettaglio, la ricerca è attiva per:

● il Galbusera Cafè allo Scalo Milano Outlet & More, a soli 15 minuti da Milano (Locate

di Triulzi), dove iziwork ricerca baristi part-time a cui verrà richiesto di effettuare

preparazioni di bevande calde e fredde, dalla colazione all’aperitivo, di caffè speciali e

gelati personalizzati con i prodotti della tradizione Galbusera.

● lo store dolciario Galbusera – Tre Marie di Agrate Brianza (Monza Brianza), dove iziwork cerca

addetti alle vendite con orario part-time che si occuperanno di proporre alla clientela

la gamma di frollini, cracker, snack e lievitati Galbusera e baristi part-time a cui verrà

richiesto di effettuare preparazioni di bevande calde e fredde, dalla colazione all’aperitivo,

di caffè speciali e gelati personalizzati con i prodotti della tradizione Galbusera.

● lo store dolciario Galbusera – Tre Marie di Mandello sul Lario in provincia di Lecco,

dove la ricerca iziwork si rivolge a baristi e addetti alle vendite con orario part-time e

full-time.

Il contratto prevede un inserimento iniziale a tempo determinato con concrete prospettive di

inserimento e stabilizzazione. Per sottoporre la propria candidatura è possibile inviare una e-mail all’indirizzo francesca.martino@iziwork.com.