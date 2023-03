Numerose le offerte da parte delle Agenzie per il lavoro - Archivio

Sono oltre 150mila le opportunità di lavoro tramite le Agenzie nel bimestre marzo-aprile. Sviluppatori Java e sistemisti, architetti informatici, esperti in controllo di gestione e ingegneri meccanici, elettrici e dell’automazione, project manager, communication e digital communication specialist, sono tra le figure più ricercate tra le professioni ad alta qualifica. E poi elettricisti, specialisti della qualità, sales account, contabili e addetti alla tesoreria, esperti in recruiting e training, receptionist e cuochi. Nel settore manifatturiero si evidenzia la richiesta di termoidraulici, operatori di macchine, addetti al banco di assemblaggio, autisti, camerieri, magazzinieri e specialisti delle spedizioni. Sono queste alcune tra le figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro a marzo e aprile. È quanto emerge da una rilevazione effettuata da Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro, su dati interni al settore e su fonti terze qualificate (Excelsior, Linkedin, Trovit, Indeed). Nel bimestre marzo-aprile i gruppi professionali ai quali appartengono i 30 profili più ricercati dalle imprese creeranno circa 692mila offerte di lavoro, su un totale di oltre 810mila opportunità lavorative totali rilevate dal rapporto Excelsior di Unioncamere. Il 30,2% delle assunzioni è previsto al Nord-Ovest, il 24,4% al Nord-Est, il 20,2% al Centro e il 25,2% al Sud e nelle Isole. Si tratta per lo più di contratti di lavoro in somministrazione ovvero con le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente e – per quelli a tempo determinato – con occasioni doppie di reimpiego allo scadere del rapporto di lavoro. Per candidarsi è possibile contattare le singole Agenzie per il lavoro. L’elenco delle principali filiali delle Agenzie per il lavoro, accreditate presso l’apposito Albo del ministero del Lavoro, è disponibile sul sito di Assolavoro (https://assolavoro.eu/trova-la-filiale/). Per esempio Etjca propone nel solo mese di marzo oltre 1.700 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale. Nelle regioni del Nord, si segnalano in Lombardia posizioni come salumiere, operatore elettronico/elettrotecnico junior e verniciatore. Per importante azienda del settore trasporti sita nella provincia di Bergamo, si ricercano figure di addetti al magazzino (pickeristi) con dimestichezza nell'utilizzo dei transpallet e carrellisti/retrattilisti con esperienza. In Piemonte si ricercano un addetto stamperia, un idraulico e un operatore socio – sanitario. In Veneto si seleziona un addetto reparto macinazione, un magazziniere mulettista uso retrattile, un collaudatore – controllo qualità. In Liguria si ricerca un addetto paghe, un addetto ufficio tesoreria e un educatore professionale con titolo L19. In Emilia-Romagna sono richiesti un cablatore elettrico, inoltre si seleziona un responsabile qualità e impiegati ufficio qualità e un operatore addetto al recupero crediti. Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia, tra cui in Umbria, dove si selezionano diversi saldatori, un programmatore Cad/Cam e un elettricista industriale. Nel Lazio ci sono opportunità come addetto alla segreteria amministrativa con contratto di tirocinio e un addetto alle risorse umane appartenente alle categorie protette. In Toscana si assumono un geometra ufficio tecnico, un operaio tessile e un addetto stampa flessografica. Anche nel Sud e nelle Isole non mancano le proposte lavorative. In Sardegna si ricercano un manutentore nautico e un addetto alla rivelazione dati, inoltre si segnala un percorso formativo, finalizzato all’inserimento lavorativo, per camerieri di sala. In Sicilia si ricercano un assistente tecnico settore energy, un Hr specialist e un consulente commerciale telefonico. In Puglia si ricercano un progettista meccanico, operai elettrici specializzati, un commis di sala, un cuoco capo partita e aiuto cuoco. In Calabria vengono assunti un operatore help desk in lingua russa – italiana e inglese e un It manager. I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito www.etjca.it.