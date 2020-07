Adapt è sempre alla ricerca di giovani talenti - Archivio

L’emergenza sanitaria, economica e sociale che abbiamo attraversato ha generato pesanti conseguenze in termini di disoccupazione e inattività, che impattano in maniera particolarmente grave su determinate fasce di età, come quella dei giovani in generale, e su coloro che sono impegnati nel, già di per sé difficile, passaggio dal mondo dell’istruzione a quello del lavoro in particolare. In questo contesto, Adapt vuole segnalare possibilità di studio, ricerca e impiego che, anche in questo periodo di crisi, sono offerte dal mondo delle imprese e da quello accademico. In particolare, segnala il dottorato di ricerca in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro promosso dall'Università di Siena e Adapt.



Inoltre, è sempre alla ricerca di giovani talenti, a cui proporre percorsi di alta formazione e di inserimento aziendale. Adapt, infatti, crede nella necessaria integrazione tra ricerca accademica e applicazione sul campo: un’esigenza condivisa da molte realtà imprenditoriali diffuse su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di promuovere inserimenti lavorativi di alta qualità per accompagnare al meglio le transizioni dei giovani dal mondo dell’Università a quello del lavoro, anche e soprattutto in questo periodo emergenziale e di difficile ripresa.



È possibile inviare la propria autocandidatura all’indirizzo: selezione@adapt.it.